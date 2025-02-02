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Зеленський про скандал між Міноборони та АОЗ: Умєров має право робити все, щоб не було гальмування в постачанні

Зеленський про скандал між Міноборони та АОЗ: Умєров має право робити все, щоб не було гальмування в постачанні

Київ • УНН

 • 85349 перегляди

Президент Зеленський прокоментував конфлікт між Міноборони та АОЗ, підтримавши дії міністра Умєрова. За словами президента, міністр має право робити все необхідне для безперебійного постачання армії.

Президент Володимир Зеленський коментуючи скандал між Міноборони та Агенцією оборонних закупівель, стверджує, що міністр оборони Рустем Умєров робить все, щоб не було проблем в постачанні ЗСУ озброєння.

Про це він сказав в інтервʼю Associated Press, передає УНН.

У нас є міністр оборони (Умєров – ред.), який чітко розуміє, що не дай Боже будуть якісь паузи десь хоч від когось в підтримці нашої армії від дронів до ППО, будуть не тільки втрати у військових, а будуть втрати у цивільного населення, будуть страждати діти, будуть більше ударів, буде більш сильною росія

- сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що Умєров не може робити жодної паузи у постачанні.

У нього є контракти. Якщо інституційно в нього є проблеми з цим - з підписанням контрактів, постачанням, або не дай Боже ми бачимо сигнали щодо зменшення якоїсь підтримки ЗСУ, я отримаю якусь інформацію, що пакети, той чи інший контракт, якась інституція, яка у вертикалі міністра оборони не підписує контракти…Не може бути ніяких пауз в термінових рішеннях. Тому міністр оборони має право робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні

- сказав Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні всі українські гроші в міністерстві оборони.

Всі наші гроші в нашій армії. Якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то чесно кажучи він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було. І він це виконує

- вважає Зеленський.

Скандал із закупівлями зброї: Умєров знайшов винних - звільняє заступника та змінює керівництво оборонних закупівель24.01.25, 19:36 • 37679 переглядiв

Контекст

Умєров всупереч рішенню Наглядової ради, відмовився продовжувати контракт із керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, а також відкликав з Наглядової ради Агенції двох представників держави – Тараса Чмута та Юрія Джигиря – які голосували за продовження контракту з Безруковою.

Натомість Умєров призначив директором АОЗ чинного очільника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова. Низка громадських активістів назвали такі дії міністра оборони тиском на Агенцію оборонних закупівель і закликали Зеленського звільнити його.

В ефірі Радіо Свобода 27 січня Безрукова заявила, що контрактування боєприпасів і постачання через Агенцію оборонних закупівель може бути заблоковане через юридичну колізію, яка виникла у зв’язку з рішенням міністра оборони.

28 січня стало відомо, що НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем міністром оборони України Рустемом Умєровим через його відмову продовжити контракт з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відкликання двох членів Наглядової ради Агенції Тараса Чмута та Юрія Джигиря.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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