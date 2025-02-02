Зеленський про скандал між Міноборони та АОЗ: Умєров має право робити все, щоб не було гальмування в постачанні

Президент Володимир Зеленський коментуючи скандал між Міноборони та Агенцією оборонних закупівель, стверджує, що міністр оборони Рустем Умєров робить все, щоб не було проблем в постачанні ЗСУ озброєння.

Про це він сказав в інтервʼю Associated Press, передає УНН.

У нас є міністр оборони (Умєров – ред.), який чітко розуміє, що не дай Боже будуть якісь паузи десь хоч від когось в підтримці нашої армії від дронів до ППО, будуть не тільки втрати у військових, а будуть втрати у цивільного населення, будуть страждати діти, будуть більше ударів, буде більш сильною росія - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що Умєров не може робити жодної паузи у постачанні.

У нього є контракти. Якщо інституційно в нього є проблеми з цим - з підписанням контрактів, постачанням, або не дай Боже ми бачимо сигнали щодо зменшення якоїсь підтримки ЗСУ, я отримаю якусь інформацію, що пакети, той чи інший контракт, якась інституція, яка у вертикалі міністра оборони не підписує контракти…Не може бути ніяких пауз в термінових рішеннях. Тому міністр оборони має право робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні всі українські гроші в міністерстві оборони.

Всі наші гроші в нашій армії. Якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то чесно кажучи він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було. І він це виконує - вважає Зеленський.

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Контекст

Умєров всупереч рішенню Наглядової ради, відмовився продовжувати контракт із керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, а також відкликав з Наглядової ради Агенції двох представників держави – Тараса Чмута та Юрія Джигиря – які голосували за продовження контракту з Безруковою.

Натомість Умєров призначив директором АОЗ чинного очільника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова. Низка громадських активістів назвали такі дії міністра оборони тиском на Агенцію оборонних закупівель і закликали Зеленського звільнити його.

В ефірі Радіо Свобода 27 січня Безрукова заявила, що контрактування боєприпасів і постачання через Агенцію оборонних закупівель може бути заблоковане через юридичну колізію, яка виникла у зв’язку з рішенням міністра оборони.

28 січня стало відомо, що НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем міністром оборони України Рустемом Умєровим через його відмову продовжити контракт з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відкликання двох членів Наглядової ради Агенції Тараса Чмута та Юрія Джигиря.