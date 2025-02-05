Умєров анонсував засідання Ради Україна-НАТО

Ситуацію на фронті, оборонні потреби країни та плани на найближче засідання Ради Україна-НАТО обговорив міністр оборони Рустем Умєров з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Деталі

Зазначається, що в середу, 05 лютого міністр оборони України провів телефонну розмову з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі.

Обговорили актуальну ситуацію на фронті та першочергові оборонні пріоритети України. Окрему увагу приділили підготовці до засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться вже найближчим часом. Це ключовий формат для зміцнення нашої взаємодії з союзниками та координації подальших кроків у сфері безпеки - повідомив Рустем Умєров.

Міністр оборони також подякував Великій Британії за непохитну підтримку України та ефективний діалог.

Нагадаємо

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з британським колегою Джоном Гілі щодо співпраці у 2025 році. Британія продовжить підтримку України та інвестуватиме у виробництво озброєння, зокрема ППО та далекобійної зброї.

Зеленський про скандал між Міноборони та АОЗ: Умєров має право робити все, щоб не було гальмування в постачанні