Умєров анонсував засідання Ради Україна-НАТО
Київ • УНН
Міністр оборони України провів телефонну розмову з держсекретарем оборони Великої Британії. Сторони обговорили ситуацію на фронті та підготовку до засідання Ради Україна-НАТО.
Ситуацію на фронті, оборонні потреби країни та плани на найближче засідання Ради Україна-НАТО обговорив міністр оборони Рустем Умєров з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.
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Зазначається, що в середу, 05 лютого міністр оборони України провів телефонну розмову з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі.
Обговорили актуальну ситуацію на фронті та першочергові оборонні пріоритети України. Окрему увагу приділили підготовці до засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться вже найближчим часом. Це ключовий формат для зміцнення нашої взаємодії з союзниками та координації подальших кроків у сфері безпеки
Міністр оборони також подякував Великій Британії за непохитну підтримку України та ефективний діалог.
Нагадаємо
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з британським колегою Джоном Гілі щодо співпраці у 2025 році. Британія продовжить підтримку України та інвестуватиме у виробництво озброєння, зокрема ППО та далекобійної зброї.
Зеленський про скандал між Міноборони та АОЗ: Умєров має право робити все, щоб не було гальмування в постачанні02.02.25, 15:07 • 85349 переглядiв