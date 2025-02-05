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Умєров анонсував засідання Ради Україна-НАТО

Умєров анонсував засідання Ради Україна-НАТО

Київ • УНН

 • 81697 перегляди

Міністр оборони України провів телефонну розмову з держсекретарем оборони Великої Британії. Сторони обговорили ситуацію на фронті та підготовку до засідання Ради Україна-НАТО.

Ситуацію на фронті, оборонні потреби країни та плани на найближче засідання Ради Україна-НАТО обговорив міністр оборони Рустем Умєров з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України. 

Деталі

Зазначається, що в середу, 05 лютого міністр оборони України провів телефонну розмову з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі.

Обговорили актуальну ситуацію на фронті та першочергові оборонні пріоритети України. Окрему увагу приділили підготовці до засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться вже найближчим часом. Це ключовий формат для зміцнення нашої взаємодії з союзниками та координації подальших кроків у сфері безпеки

- повідомив Рустем Умєров.

Міністр оборони також подякував Великій Британії за непохитну підтримку України та ефективний діалог.

Нагадаємо 

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з британським колегою Джоном Гілі щодо співпраці у 2025 році. Британія продовжить підтримку України та інвестуватиме у виробництво озброєння, зокрема ППО та далекобійної зброї.

Зеленський про скандал між Міноборони та АОЗ: Умєров має право робити все, щоб не було гальмування в постачанні02.02.25, 15:07 • 85349 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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