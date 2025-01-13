Британія продовжить військову та економічну допомогу Україні у 2025 році - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров прибув з робочим візитом до Великої Британії та провів зустріч з Державним секретарем з питань оборони Джоном Гілі. Про це повідомив Умєров у Facebook, пише УНН.

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"Основною темою наших переговорів стало узгодження планів двосторонньої співпраці у 2025 році за ключовими безпековими напрямками- написав Умєров.

Велика Британія підтвердила свою готовність продовжувати постійну і всебічну підтримку України, зокрема на полі бою та на міжнародній арені.

Повідомляється, що у 2025 році очікується посилення військової, політичної та економічної допомоги від британських союзників.

Також, під час зустрічі Умєров обговорив з Гілом розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

"Велика Британія вже інвестувала у виробництво нашого озброєння, і ця співпраця триває: зокрема, фінансування буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО та далекобійної зброї",- зазначив Умєров.

Нагадаємо

Міністр оборони України Умєров провів зустріч з норвезьким колегою Грамом. Норвегія надасть Україні військову допомогу на суму понад 2 млрд євро у 2025 році, що стане найбільшою в історії країни.