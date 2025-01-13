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Британія продовжить військову та економічну допомогу Україні у 2025 році - Умєров

Британія продовжить військову та економічну допомогу Україні у 2025 році - Умєров

Київ • УНН

 • 25912 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з британським колегою Джоном Гілі щодо співпраці у 2025 році. Британія продовжить підтримку України та інвестуватиме у виробництво озброєння, зокрема ППО та далекобійної зброї.

Міністр оборони України Рустем Умєров прибув з робочим візитом до Великої Британії та провів зустріч з Державним секретарем з питань оборони Джоном Гілі. Про це повідомив Умєров у Facebook, пише УНН.

Деталі 

"Основною темою наших переговорів стало узгодження планів двосторонньої співпраці у 2025 році за ключовими безпековими напрямками- написав Умєров.

Велика Британія підтвердила свою готовність продовжувати постійну і всебічну підтримку України, зокрема на полі бою та на міжнародній арені. 

Повідомляється, що у 2025 році очікується посилення військової, політичної та економічної допомоги від британських союзників.  

Також, під час зустрічі Умєров обговорив з Гілом розвиток українського оборонно-промислового комплексу. 

"Велика Британія вже інвестувала у виробництво нашого озброєння, і ця співпраця триває: зокрема, фінансування буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО та далекобійної зброї",- зазначив Умєров.

Нагадаємо 

Міністр оборони України Умєров провів зустріч з норвезьким колегою Грамом. Норвегія надасть Україні військову допомогу на суму понад 2 млрд євро у 2025 році, що стане найбільшою в історії країни.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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