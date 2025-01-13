Британия продолжит военную и экономическую помощь Украине в 2025 году - Умеров
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с британским коллегой Джоном Гили о сотрудничестве в 2025 году. Великобритания продолжит поддержку Украины и будет инвестировать в производство вооружения, в частности ПВО и дальнобойного оружия.
Министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл с рабочим визитом в Великобританию и провел встречу с Государственным секретарем по вопросам обороны Джоном Гили. Об этом сообщил Умеров в Facebook, пишет УНН.
Детали
«Основной темой наших переговоров стало согласование планов двустороннего сотрудничества в 2025 году по ключевым направлениям безопасности - написал Умеров.
Великобритания подтвердила свою готовность продолжать постоянную и всестороннюю поддержку Украины, в частности на поле боя и на международной арене.
Сообщается, что в 2025 году ожидается усиление военной, политической и экономической помощи от британских союзников.
Также, во время встречи Умеров обсудил с Гилом развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.
«Великобритания уже инвестировала в производство нашего вооружения, и это сотрудничество продолжается: в частности, финансирование будет направлено на производство средств ПВО/ПРО и дальнобойного оружия»,- отметил Умеров.
Напомним
Министр обороны Украины Умеров провел встречу с норвежским коллегой Грамом. Норвегия предоставит Украине военную помощь на сумму более 2 млрд евро в 2025 году, что станет крупнейшей в истории страны.