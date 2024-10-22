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В Одессе 13-летняя девочка умерла во время воздушной тревоги в школе: что известно

В Одессе 13-летняя девочка умерла во время воздушной тревоги в школе: что известно

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 08:53  •  2766 просмотра

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В школе Одессы 13-летняя девочка умерла, спускаясь в укрытие во время воздушной тревоги. Полиция расследует обстоятельства смерти, предварительно квалифицируя ее как естественную.

21 октября  в одном из учебных заведений в Приморском районе Одессы 13-летняя школьница умерла во время воздушной тревоги, когда спускалась в укрытие. Правоохранители расследуют обстоятельства смерти девочки.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона

Детали 

По словам учителей, во время сигнала «Воздушная тревога», когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьнице стало плохо. Они вызвали «скорую» и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь. Впоследствии медики, прибывшие на вызов, начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочка умерла.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с предварительной пометкой «естественная смерть».

 Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

В Ивано-Франковске из окна многоэтажки выпала 12-летняя девушка21 октября 2024, 18:47 • 22356 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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