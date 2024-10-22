В Одессе 13-летняя девочка умерла во время воздушной тревоги в школе: что известно

21 октября в одном из учебных заведений в Приморском районе Одессы 13-летняя школьница умерла во время воздушной тревоги, когда спускалась в укрытие. Правоохранители расследуют обстоятельства смерти девочки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По словам учителей, во время сигнала «Воздушная тревога», когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьнице стало плохо. Они вызвали «скорую» и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь. Впоследствии медики, прибывшие на вызов, начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочка умерла.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с предварительной пометкой «естественная смерть».

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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