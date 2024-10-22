В Одесі 13-річна дівчинка померла під час повітряної тривоги у школі: що відомо
Київ • УНН
У школі Одеси 13-річна дівчинка померла, спускаючись в укриття під час повітряної тривоги. Поліція розслідує обставини смерті, попередньо кваліфікуючи її як природну.
21 жовтня в одному з навчальних закладів у Приморському районі Одеси 13-річна школярка померла під час повітряної тривоги, коли спускалася в укриття. Правоохоронці розслідують обставини смерті дівчинки. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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Зі слів вчителів, під час сигналу "Повітряна тривога", коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали "швидку" та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла.
На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з попередньою приміткою "природня смерть".
Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
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