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Умер турецкий оппозиционер Фетхуллах Гюлен, оппонент Эрдогана

Умер турецкий оппозиционер Фетхуллах Гюлен, оппонент Эрдогана

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 07:10  •  6153 просмотра

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Турецкий мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен умер в США. Он считался вдохновителем попытки государственного переворота против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в 2016 году.

Турецкое общественное телевидение сообщило в понедельник, 21 октября, о смерти мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который считается вдохновителем попытки государственного переворота против Эрдогана в 2016 году.

Пишет УНН с ссылкой на TRT и CNN.

Умер Фетхуллах Гюлен, влиятельный турецкий исламский проповедник, союзник, а затем враг Эрдогана, который жил в США с 1999 года, а также считается вдохновителем попытки государственного переворота против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 15 июля 2016 года.

Как сообщает TRT, проповедник умер "прошлой ночью в больнице, куда его доставили". Ранее эту новость опубликовал сайт Herkul, близкий к проповеднику.

Глава МИД посетит Турцию: в фокусе безопасность в Черном море20 октября 2024, 12:51 • 63347 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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