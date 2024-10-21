Умер турецкий оппозиционер Фетхуллах Гюлен, оппонент Эрдогана

Турецкое общественное телевидение сообщило в понедельник, 21 октября, о смерти мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который считается вдохновителем попытки государственного переворота против Эрдогана в 2016 году.

Пишет УНН с ссылкой на TRT и CNN.

Умер Фетхуллах Гюлен, влиятельный турецкий исламский проповедник, союзник, а затем враг Эрдогана, который жил в США с 1999 года, а также считается вдохновителем попытки государственного переворота против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 15 июля 2016 года.

Как сообщает TRT, проповедник умер "прошлой ночью в больнице, куда его доставили". Ранее эту новость опубликовал сайт Herkul, близкий к проповеднику.

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