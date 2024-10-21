Помер турецький опозиціонер Фетхуллах Ґюлен, опонент Ердогана
Київ • УНН
Турецький мусульманський проповідник Фетхуллах Ґюлен помер у США. Він вважався натхненником спроби державного перевороту проти президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у 2016 році.
Турецьке громадське телебачення повідомило у понеділок, 21 жовтня, про смерть мусульманського проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який вважається натхненником спроби державного перевороту проти Ердогана у 2016 році.
Пише УНН із посиланням на TRT та CNN.
Помер Фетхуллах Гюлен, впливовий турецький ісламський проповідник, союзник, а потім ворог Ердогана, який жив у США з 1999 року, а також вважається натхненником спроби державного перевороту проти президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана 15 липня 2016 року.
Як повідомляє TRT, проповідник помер "минулої ночі в лікарні, куди його доставили". Раніше цю новину опублікував сайт Herkul, близький до проповідника.
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