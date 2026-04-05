Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Умер солист Национальной оперы Украины Петр Приймак

Киев • УНН

 • 5188 просмотра

На 58-м году жизни скончался солист Национальной оперы Петр Приймак. За два дня до смерти артист выступал в спектакле «Кармен», причина трагедии неизвестна.

Умер солист Национальной оперы Украины Петр Приймак

Ушел из жизни солист Национальной оперы Украины, Заслуженный артист и педагог Петр Приймак. Артисту было 57 лет. Об этом сообщил главный режиссер Национальной оперы Анатолий Соловьяненко на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Утро Вербного Воскресенья принесло нам печальную весть — отошел в Вечность ведущий солист театра, заслуженный артист Украины Петр Приймак. В это трудно поверить, это трудно принять, ведь только позавчера он пел в опере Кармен — как оказалось в последний раз… Светлая тебе память, дорогой друг…

- говорится в сообщении

Причина смерти артиста пока неизвестна. 17 апреля Приймак должен был сыграть в спектакле Фауст.

Петр Приймак окончил Киевскую консерваторию (баритон) и с 1993 года был солистом оперной труппы Национальной оперы Украины, преподавал вокал в Национальной музыкальной академии Украины. У Петра Приймака был брат-близнец Павел (также был солистом Национальной оперы Украины), который трагически погиб в ДТП на 56-м году жизни в октябре 2023 года. У Петра Приймака остались жена, сын и дочь.

