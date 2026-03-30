Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.4м/с
70%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Юлия Свириденко
Билл Клинтон
Актуальные места
Украина
Европа
Соединённые Штаты
Иран
Одесская область
Реклама
УНН Lite
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев16:42 • 2200 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели15:06 • 5232 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело13:44 • 8338 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 19291 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 37615 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Audi Q5
Facebook

Умер звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров

Киев • УНН

 • 2002 просмотра

Актер умер 29 марта из-за сердечной недостаточности. Прощание с участником комик-труппы и музыкантом состоится 1 апреля в Одессе.

Ушел из жизни актер и звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров. Ему было 62 года, передает УНН со ссылкой на сообщение одесского театра "Маски".

Вчера, 29 марта, ушел за Радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров. Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность... Просто нет слов... 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в театре, отпевание состоится в среду, 1 апреля, в Пантелеймоновском монастыре, улица Пантелеймоновская 66. 

Добавим

Комаров был комиком, актером, музыкантом и участником комик-труппы "Маски".

В 2005 году он основал музыкальную группу "Д-р БрМенталь", в которой был солистом.

С 2018 года выступал с Борисом Барских как актер в спектакле "Моцарт и Сальери".

Кроме того, Комаров профессионально занимался изготовлением курительных трубок и проводил экскурсии по Одессе.

Имел дочь и внучку.

Антонина Туманова

Общество
Музыкант