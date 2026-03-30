Умер звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров

Ушел из жизни актер и звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров. Ему было 62 года, передает УНН со ссылкой на сообщение одесского театра "Маски".

Вчера, 29 марта, ушел за Радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров. Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность... Просто нет слов... - говорится в сообщении.

Как сообщили в театре, отпевание состоится в среду, 1 апреля, в Пантелеймоновском монастыре, улица Пантелеймоновская 66.

Комаров был комиком, актером, музыкантом и участником комик-труппы "Маски".

В 2005 году он основал музыкальную группу "Д-р БрМенталь", в которой был солистом.

С 2018 года выступал с Борисом Барских как актер в спектакле "Моцарт и Сальери".

Кроме того, Комаров профессионально занимался изготовлением курительных трубок и проводил экскурсии по Одессе.

Имел дочь и внучку.