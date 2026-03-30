Помер зірка "Маски-шоу" Володимир Комаров

Київ • УНН

 • 1836 перегляди

Актор помер 29 березня через серцеву недостатність. Прощання з учасником комік-трупи та музикантом відбудеться 1 квітня в Одесі.

Пішов з життя актор і зірка "Маски-шоу" Володимир Комаров. Йому було 62 роки, передає УНН із посиланням на повідомлення одеського театру "Маски".

Вчора, 29 березня, пішов за Райдугу Комарик, Вовка, Володимир Комаров. Фантастично талановитий, Богом поцілований, позитивний, добрий, харизматичний, справжній... Серцева недостатність... Просто немає слів... 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у театрі, відспівування відбудеться в середу, 1 квітня, в Пантелеймонівському монастирі, вулиця Пантелеймонівська 66. 

Додамо

Комаров був коміком, актором, музикантом та учасником комік-трупи "Маски".

У 2005 році він заснував музичну групу "Д-ръ БрМенталь", у якій був солістом.

З 2018 року виступав, з Борисом Барських як актор у виставі "Моцарт і Сольєрі".

Крім того, Комаров професійно займався виготовленням курильних трубок та проводив екскурсії по Одесі.

Мав дочку та онуку.

Антоніна Туманова

Суспільство
Музикант