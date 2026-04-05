Помер соліст Національної опери України Петро Приймак

Київ • УНН

 • 5294 перегляди

На 58-му році життя помер соліст Національної опери Петро Приймак. За два дні до смерті артист виступав у виставі Кармен, причина трагедії невідома.

Пішов із життя соліст Національної опери України, Заслужений артист і педагог Петро Приймак. Артистові було 57 років. Про це повідомив головний режисер Національної опери Анатолій Солов’яненко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Ранок Вербного Воскресіння приніс нам сумну звістку — відійшов у Вічність провідний соліст театру, заслужений артист України Петро Приймак. У це важко повірити, це важко прийняти, адже тільки позавчора він співав в опері Кармен — як виявилося востаннє… Світла тобі пам’ять, дорогий друже…

- йдеться у повідомленні

Причина смерті артиста поки невідома. 17 квітня Приймак мав зіграти у виставі Фауст.

Петро Приймак закінчив Київську консерваторію (баритон) і з 1993 року був солістом оперної трупи Національної опери України, викладав вокал у Національній музичній академії України. У Петра Приймака був брат-близнюк Павло (також був солістом Національної опери України), який трагічно загинув у ДТП на 56-му році життя у жовтні 2023 року. У Петра Приймака залишилися дружина, син і донька.

