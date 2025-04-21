Умер нардеп Владимир Мороз

На 57-м году жизни умер народный депутат Владимир Мороз из группы "Восстановление Украины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза - говорится в сообщении.

Владимир Мороз был председателем подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Смерть Мороза также подтвердил его сын.

Добавим

Как указывает Рух ЧЕСТНО, Мороз в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" по избирательному округу №59 (Донецкая область). Член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Член одноименной фракции. Член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Весной 2022 года вышел из фракции ОПЗЖ и вступил в новообразованную депутатскую группу "Восстановление Украины".

С 2014 до 2019 года занимал должность председателя Марьинской районной государственной администрации Донецкой области.

Также возглавлял районную ячейку партийной организации "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

В 2010-2014 годах был заместителем председателя Кураховского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города.

С 2005 до 2010 года занимал должность заместителя директора ООО "Промэнергострой".

В 2000-2005 годах заместитель начальника СМУ "Кураховенергобуд".

С 1997 до 2000 года был заместителем директора по поставкам АОЗТ "Донагросервис", г.Курахово.

Ранее работал электрогазосварщиком цехов ТЭС МПМ "Экология" и цеха Кураховской ГРЭС.

Окончил Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры и Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет им. Григория Сковороды.