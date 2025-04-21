Помер нардеп Володимир Мороз
Київ • УНН
На 57-му році життя помер народний депутат України IX скликання Володимир Мороз з групи "Відновлення України". Його смерть підтвердили Верховна Рада та син.
На 57-му році життя помер народний депутат Володимир Мороз з групи "Відновлення України". Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза
Володимир Мороз був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
Смерть Мороза також підтвердив його син.
Додамо
Як вказує Рух ЧЕСНО, Мороз у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя" за виборчим округом №59 (Донецька область). Член партії "Опозиційна платформа - За життя". Член однойменної фракції. Член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
Навесні 2022 року вийшов з фракції ОПЗЖ та вступив у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".
З 2014 до 2019 року обіймав посаду голови Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області.
Також очолював районний осередок партійної організації "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
У 2010-2014 роках був заступником голови Курахівської міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста.
З 2005 до 2010 року обіймав посаду заступника директора ТОВ "Променергобуд".
У 2000-2005 роках заступник начальника БМУ "Кураховенергобуд".
З 1997 до 2000 року був заступником директора з постачання АТЗТ "Донагросервіс", м.Курахове.
Раніше працював електрогазозварником цехів ТЕС МПМ "Екологія" та цеху Курахівської ГРЕС.
Закінчив Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури і Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди.