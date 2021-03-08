Укрзализныця выполнит спецрейсы в Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Укрзализныця выполнит специальные рейсы из и в Закарпатья. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
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“... Укрзализныця выполнит специальные рейсы для безопасного вывоза тех пассажиров, которым критически важно уехать из карантинной зоны в Закарпатье”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по представлению Закарпатской ОГА и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры, в ближайшее время будет открыта продажа билетов на следующие рейсы соединяющие Закарпатье со столицей, югом и востоком страны во вторник, субботу и воскресенье:
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- 358/357 Рахов — Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
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- 13/14 Солотвино — Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
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- 15/16 Рахов — Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);
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- 81/82 Ужгород — Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
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- 108/107 Ужгород — Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);
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- 45/46 Ужгород — Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).
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“Пассажиры, уже имеющие приобретенные проездные документы на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена. Для остальных пассажиров продажа билетов уже открыта”, — отмечается в сообщении.
Что было раньше
На территории Закарпатской области с 8 марта устанавливаются карантин высокого — “красного” — уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.
“Укрзализныця” ограничивает высадку и посадку, а также продажа билетов на Закарпатье в связи с введением в регионе усиленного карантина.
Председателю Закарпатской облгосадминистрации Анатолию Полоскову из Киева поручено установить причины роста заболеваемости на Закарпатье.