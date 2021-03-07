Червона зона: Укрзалізниця обмежить висадку та посадку пасажирів на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. "Укрзалізниця" обмежує висадку і посадку, а також продаж квитків на Закарпатті у зв'язку з введенням в регіоні посиленого карантину, повідомляє пресслужба компанії, пише УНН.
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"Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо віднесення Закарпатської області до "червоної" карантинної зони, "Укрзалізниця" з 8 березня і до кінця дії посиленого карантину призупинить продаж квитків до зазначеного регіону, а також обмежить висадку і посадку пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 9 березня включно", - розповіли в пресслужбі УЗ.
Деталі
У прес-службі "Укрзалізниці" зазначили, що до 8 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно виїхати або дістатися в Закарпаття залізницею.
Доповнення
Закарпатська область віднесена до "червоної" зони епідемічної небезпеки в зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на COVID-19.
Посилення карантину почне діяти з понеділка, 8 березня.
На території, де діє червона зона карантину, забороняється:
- робота ресторанів і кафе;
- робота розважальних закладів;
- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення, крім супермаркетів і продовольчих магазинів;
- діяльність непродовольчих ринків;
- відвідування навчальних закладів незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти, спеціальних навчальних закладів та 1−4 класів закладів загальної середньої освіти.