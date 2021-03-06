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Стало відомо, які українські школи і коли переведуть на дистанційку

Стало відомо, які українські школи і коли переведуть на дистанційку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. В Україні в чотирьох областях дітей переводять на дистанційне навчання через зростання кількості інфікованих коронавірусом. При цьому вже на дистанційному навчанні перебувають учні трьох областей з "червоної" зони карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на регіональні органи влади.

Деталі

Так, на дистанційне навчання переводять школи у Львівській області. Таке рішення прийняла 5 березня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

"За підсумками засідання комісії закладам загальної середньої, позашкільної, професійної передвищої і вищої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти, спеціальних навчальних закладів з 9 березня рекомендують перейти на віддалений режим навчання", - заявили у Львівській ОДА.

Також, з 15 березня школам рекомендували розпочати канікули.

Крім цього, на дистанційку перевели учнів середніх і старших класів в Закарпатській області. При цьому учням 1-4 класів дозволено відвідування шкіл. Також відкритими залишаються дитячим сади.

В Одесі учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання з 15 по 19 березня. З 22 по 26 березня в одеських школах будуть канікули. При цьому учні молодших класів також зможуть навчатися дистанційно, якщо буде відповідне бажання у їхніх батьків.

У Вінницькій області на дистанційне навчання ще 3 березня перевели учнів 1-4 класів.

Нагадаємо, на дистанційне навчання учнів перевели в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківській областях. Ці регіони перебувають у "червоній" зоні карантину.

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