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Стало известно, какие украинские школы и когда переведут на дистанционку

Стало известно, какие украинские школы и когда переведут на дистанционку

Киев  •  УНН

 • 35985 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Украине в четырех областях детей переводят на дистанционное обучение из-за роста количества инфицированных коронавирусом. При этом уже на дистанционном обучении находятся ученики трех областей с "красной" зоны карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на региональные органы власти.

Детали

Так, на дистанционное обучение переводят школы во Львовской области. Такое решение приняла 5 марта областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"По итогам заседания комиссии заведениям общего среднего, внешкольного, профессиональным перед высшим и высшего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений с 9 марта рекомендуют перейти на удаленный режим обучения", - заявили во Львовской ОГА.

Также, с 15 марта школам рекомендовали начать каникулы.

Кроме этого, на дистанционку перевели учеников средних и старших классов в Закарпатской области. При этом ученикам 1-4 классов разрешено посещение школ. Также открытыми остаются детским сады.

В Одессе ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение с 15 по 19 марта. С 22 по 26 марта в одесских школах будут каникулы. При этом ученики младших классов также смогут учиться дистанционно, если будет соответствующее желание у их родителей.

В Винницкой области на дистанционное обучение еще 3 марта перевели учеников 1-4 классов.

Напомним, на дистанционное обучение учащихся перевели в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы находятся в "красной" зоне карантина.

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