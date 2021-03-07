Красная зона: Укрзализныця ограничит высадку и посадку пассажиров на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. "Укрзализныця" ограничивает высадку и посадку, а также продажу билетов на Закарпатье в связи с введением в регионе усиленного карантина, сообщает пресс-служба компании, пишет УНН.
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"Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по отнесению Закарпатской области в "красную "карантинную зону, "Укрзализныця" с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в указанный регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно", - рассказали в пресс-службе УЗ.
Детали
В пресс-службе "Укрзализныци" отметили, что до 8 марта включительно все пассажиры с купленными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться в Закарпатье железной дорогой.
Дополнение
Закарпатская область отнесена в "красную" зону эпидемической опасности в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Усиление карантина начнет действовать с понедельника, 8 марта.
На территории, где действует красная зона карантина, запрещается:
- работа ресторанов и кафе;
- работа развлекательных заведений;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме супермаркетов и продовольственных магазинов;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.