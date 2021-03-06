Закарпаття переводять у "червону" карантинну зону з 8 березня

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КИЇВ. 6 березня. УНН. На території Закарпатської області з 8 березня встановлюються карантинні обмеження найвищого - "червоного" - рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Про це за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата:

“Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 8 березня 2021 року "червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного“ рівня епідемічної небезпеки”, — повідомив Немчінов.

Деталі

Зі слів урядовця, позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулося сьогодні, 6 березня.

Які обмеження передбачає “червона” зона:

  • робота громадського транспорту
  • відвідування закладів освіти
  • відвідування закладів сфери культури, кінотеатрів
  • діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів
  • обмеження зеленої, жовтої та поморанчевої зон зберігаються
  • відвідування закладів торговельного і побутового обслуговування населення.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом’якшення. Помаранчевий рівень — встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

З 3 березня 2021 року на території Житомирської області запровадили “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, крім цього, у зв‘язку із стійким погіршенням епідеміологічної ситуації “червоний” рівень вже діє на території Івано-Франківської та Чернівецької областей.

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