На Закарпатті голові ОДА доручили встановити причини спалаху COVID-19

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"Голові Закарпатської ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, а крім того, проаналізувати причини зростання захворюваності в області та в разі необхідності прийняти відповідні кадрові рішення", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Рішення запровадити "червоний" рівень епіднебезпеки та карантину на Закарпатті заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, зокрема, тим, що в області три дні поспіль надвисокі показники, встановлені урядом для визначення таких зон.

"Зокрема, щодо рівня госпіталізації понад 60 на 100 тисяч населення. В області маємо впродовж 3-х днів 90, 92 і 94 випадки госпіталізації на 100 тисяч населення. Також маємо великий коефіцієнт інфікування. Крім того, завантаженість ліжок з киснем понад 65%", - зазначив Віктор Ляшко.

Також він підкреслив, що Закарпатська область – одна з небагатьох областей, які не виконали доручення уряду та Комісії ТЕБ та НС та не забезпечила 80% перепрофільованих ліжок під COVID з централізованим постачанням кисню або кисневими концентратами. Сьогодні в регіоні цей показник 66%. Також менші необхідних показників в Івано-Франківській області – 74%, Одеській – 70%, Рівненській – 72%, Чернівецькій – 78% та в Києві – 78%.

Саме тому Комісія ТЕБ та НС доручила головам Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Чернівецької обласних та Київської міської держадміністрацій вжити невідкладних заходів щодо забезпечення подачею кисню не менше 80 відсотків ліжкового фонду, відведеного для госпіталізації хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 та "про результати поінформувати Кабмін в тижневий термін".

Зазначається також, що, за словами Віктора Ляшка, ситуація в Києві відповідає показникам для "помаранчевої" зони і наразі причин переведення столицю в "червону" зону немає.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти, потім його змінювали.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

З 8 березня на території Закарпатської області запровадили “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, крім цього, у зв‘язку із стійким погіршенням епідеміологічної ситуації “червоний” рівень вже діє на території Житомирської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.