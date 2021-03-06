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На Закарпатье главе ОГА поручили установить причины вспышки COVID-19

На Закарпатье главе ОГА поручили установить причины вспышки COVID-19

Киев  •  УНН

 • 18379 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Председателю Закарпатской облгосадминистрации Анатолию Полоскову из Киева поручено установить причины роста заболеваемости на Закарпатье, которое с 8 марта переводят в "красную" зону карантина, и "дали санкцию" на кадровые решения при необходимости. Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам заседания госкомиссии ТЭБ и ЧС, передает УНН.

Цитата:

"Председателю Закарпатской ОГА поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, а кроме того, проанализировать причины роста заболеваемости в области и в случае необходимости принять соответствующие кадровые решения", - говорится в сообщении.

Детали

Решение ввести "красный" уровень эпидопасности и карантина на Закарпатье заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, в частности, тем, что в области три дня подряд сверхвысокие показатели, установленные правительством для определения таких зон.

"В частности, по уровню госпитализации более 60 на 100 тыс. населения. В области есть в течение 3-х дней 90, 92 и 94 случая госпитализации на 100 тыс. населения. Также есть большой коэффициент инфицирования. Кроме того, загруженность коек с кислородом более 65%", - отметил Виктор Ляшко.

Также он подчеркнул, что Закарпатская область - одна из немногих областей, которые не выполнили поручение правительства и Комиссии ТЭБ и ЧС и не обеспечили 80% перепрофилированных коек под COVID с централизованным снабжением кислорода или кислородными концентратами. Сегодня в регионе этот показатель 66%. Также меньше необходимых показателей в Ивано-Франковской области - 74%, Одесской - 70%, Ровенской - 72%, Черновицкой - 78% и в Киеве - 78%.

Именно поэтому Комиссия ТЭБ и ЧС поручила председателям Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Черновицкой областных и Киевской городской госадминистраций принять безотлагательные меры по обеспечению подачей кислорода не менее 80 процентов коечного фонда, отведенного для госпитализации больных коронавирусной болезнью COVID-19 и "о результатах проинформировать Кабмин в недельный срок".

Отмечается также, что, по словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для "оранжевой" зоны и пока причин для перевода столицы в "красную" зону нет.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина, потом его изменяли.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 8 марта на территории Закарпатской области ввели "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, кроме этого, в связи с устойчивым ухудшением эпидемиологической ситуации "красный" уровень уже действует на территории Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

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