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Укрзалізниця виконає спецрейси до Закарпаття

Укрзалізниця виконає спецрейси до Закарпаття

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Укрзалізниця виконає спеціальні рейси з та до Закарпаття. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Цитата

“...Укрзалізниця виконає спеціальні рейси для безпечного вивезення тих пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинної зони у Закарпатті”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за поданням Закарпатської ОДА та за погодженням із Міністерством охорони здоров’я та Міністерством інфраструктури, найближчим часом буде відкрито продаж квитків на наступні рейси, що сполучують Закарпаття зі столицею, півднем та сходом країни у вівторок, суботу та неділю:

  • 358/357 Рахів — Київ: 9, 13, 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон у разі критичної необхідності);
  • 13/14 Солотвино — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня);
  • 15/16 Рахів — Київ: 9 та 13 березня (рейси у зворотному напрямку 8 та 12 березня);
  • 81/82 Ужгород — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня);
  • 108/107 Ужгород — Одеса: 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);
  • 45/46 Ужгород — Лисичанськ 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня).

“Пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на вказані рейси до їхнього перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну. Для решти пасажирів продаж квитків вже відкритий”, — зазначається в повідомленні.

Що було раніше

На території Закарпатської області з 8 березня встановлюються карантинні обмеження найвищого — “червоного” — рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

“Укрзалізниця” обмежує висадку і посадку, а також продаж квитків на Закарпатті у зв’язку з введенням в регіоні посиленого карантину.

Голові Закарпатської облдержадміністрації Анатолію Полоскову з Києва доручено встановити причини зростання захворюваності на Закарпатті.

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