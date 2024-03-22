Укрзализныця сообщила о возможных задержках поездов из-за ночной атаки

В результате ночных обстрелов есть несколько обесточенных участков на Укрзализныце, привлечены резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение. Об этом сообщили в телеграмм-канале национального перевозчика, передает УНН.

Детали

В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой.

Харьковский вокзал переведен на резервное питание, все системы работают, Крепость Несокрушимости и детское пространство открыты для посетителей.

Задержки всех поездов можно традиционно увидеть на uz-vezemo.uz.gov.ua, а мы напоминаем, что если вы все же пропустили свой рейс из-за обстрелов и вынужденной остановки метро в несокрушимом Харькове или где-то еще - мы примем вас на следующий рейс аналогичного направления по тому же билету подчеркнули в Укрзализныце.

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