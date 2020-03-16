Укрзализныця приостанавливает движение пригородных поездов через госграницу
Киев • УНН
КИИВ.16 марта. УНН. Укрзализныця приостанавливает движение пригородных поездов через государственную границу с целью предупреждения распространения на территории Украины коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Укрзализныця приостанавливает движение и ограничивает маршрут ряда пригородных и региональных поездов, курсирующих через государственную границу. Это осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 марта 2020 года №288-р в целях предупреждения распространения на территории Украины коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Так, отменены электрички, курсирующие через границу с Беларусью: "Ковель-Выжва-Ковель", "Выжва-Хотислав-Выжва" и "Гомель-Сновск-Гомель".
Ограничено маршрут электричек "Ковель-Хотислав-Ковель" через станцию "Заболотье", "Сарны-Горынь-Здолбунов" через станцию "Удрицк", "Брест-Заболотье-Брест" через станцию "Хотислав", "Барановичи-Удрицк-Барановичи" через станцию "Горынь" и "Чернигов-Йолча-Чернигов" через станцию "Неданчичи".
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Отметим, что курсирование электричек по маршруту "Львов-Госграница-Львов" ограниченно через станцию "Мостыська-2".
Отменено также курсирование электропоездов, идущих по маршрутам "Рени-Этулия-Рени", "Кишинев-Одесса-Кишинев", "Черновцы-Ларга-Черновцы" и "Черновцы-Сокиряны-Черновцы".
Ранее Укрзализныця предоставила список международных поездов, курсирование которых будет отменено из-за карантина.