Укрзализныця приостанавливает движение пригородных поездов через госграницу

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104971 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107650 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109588 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108194 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117996 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101928 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106123 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106798 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131693 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130504 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США

Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США

5 марта, 19:54 • 33997 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

5 марта, 20:07 • 74870 просмотра
Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

23:35 • 17547 просмотра
На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

01:06 • 17641 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

01:53 • 30980 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 118008 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 119991 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 147886 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 190167 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 174731 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 102659 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 107166 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 112574 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 110596 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 110040 просмотра
Актуальное
Укрзализныця приостанавливает движение пригородных поездов через госграницу

Укрзализныця приостанавливает движение пригородных поездов через госграницу

Киев  •  УНН

 • 22261 просмотра

КИИВ.16 марта. УНН. Укрзализныця приостанавливает движение пригородных поездов через государственную границу с целью предупреждения распространения на территории Украины коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Укрзализныця приостанавливает движение и ограничивает маршрут ряда пригородных и региональных поездов, курсирующих через государственную границу. Это осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 марта 2020 года №288-р в целях предупреждения распространения на территории Украины коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Так, отменены электрички, курсирующие через границу с Беларусью: "Ковель-Выжва-Ковель", "Выжва-Хотислав-Выжва" и "Гомель-Сновск-Гомель".

Ограничено маршрут электричек "Ковель-Хотислав-Ковель" через станцию "Заболотье", "Сарны-Горынь-Здолбунов" через станцию "Удрицк", "Брест-Заболотье-Брест" через станцию "Хотислав", "Барановичи-Удрицк-Барановичи" через станцию "Горынь" и "Чернигов-Йолча-Чернигов" через станцию "Неданчичи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закрытие международных железнодорожных перевозок: Укрзализныця будет возвращать полную стоимость билетов.

Отметим, что курсирование электричек по маршруту "Львов-Госграница-Львов" ограниченно через станцию "Мостыська-2".

Отменено также курсирование электропоездов, идущих по маршрутам "Рени-Этулия-Рени", "Кишинев-Одесса-Кишинев", "Черновцы-Ларга-Черновцы" и "Черновцы-Сокиряны-Черновцы".

Ранее Укрзализныця предоставила список международных поездов, курсирование которых будет отменено из-за карантина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы