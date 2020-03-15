Закриття міжнародних залізничних перевезень: Укрзалізниця повертатиме повну вартість квитків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків за скасовані міжнародні поїзди, без стягнення додаткових зборів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу, квитки придбані через інтернет повертаються через онлайн-сервіси", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на поїзди, яким буде обмежено маршрут, повну вартість квитка можна повернути у випадку, якщо була скасовано зупинка до якої пасажир мав проїзний документ.
Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що Укрзалізниця припиняє міжнародні залізничні пасажирські перевезення з 17 березня і до завершення карантину.