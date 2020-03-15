Україна припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення на період карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Укрзалізниця припиняє міжнародні залізничні пасажирські перевезення з 17 березня і до завершення карантину. Про це написав у Facebook міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
"Укрзалізниця припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення з 17 березня (у ніч з 16 на 17) до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, або до ухвалення відповідних постанов уряду", - йдеться у повідомленні.
За його словами, внутрішнє залізничне пасажирське сполучення наразі здійснюється у штатному режимі відповідно до графіку. Міжнародні залізничні вантажні перевезення, згідно рішення уряду, продовжуються.
Як повідомлялося в УНН раніше, у ніч з 14 на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею.