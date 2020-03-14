Укрзалізниця призупиняє сполучення з Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У ніч з 14 на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.
“У зв’язку з рішенням уряду Республіки Польща про тимчасове закритття міжнародного сполучення з іншими країнами, о 0:00 в ніч з суботи, 14 березня, на неділю,15 березня, буде призупинено курсування пасажирських поїздів до Польщі. Цю інформацію підтверджує представник Укрзалізниці в Польщі”, — йдеться в повідомленні.
Так, загалом між Україною та Республікою Польща курсують два швидкісних поїзди № 705/716 та 715/706 Київ — Перемишль, поїзди № 67 Київ — Варшава, № 51 Львів — Вроцлав, а також безпересадкові вагони Київ — Вроцлав.
" Останні поїзди з Польщі здійснять свої рейси в Україну 14 березня: 706 і 716 Інтерсіті+ з Перемишля і нічний поїзд з Варшави. З України вранці 14 березня до кінцевої станції Перемишль відправилися два поїзди Інтерсіті+ 705 і 715. На період призупинення пасажирського сполучення із Польщею, більше поїздів до цієї країни Укрзалізниця не відправлятиме. Поїзди Інтерсіті курсуватимуть до Львова", — зазначається в повідомленні.
Як нагадує Мінінфраструктури, з 7-ї ранку 13 березня призупинено пасажирське залізничне сполучення із Словаччиною, у зв’язку із введенням в цій країні надзвичайного стану.
Як повідомлялося, влада Монголії до 28 березня обмежила іноземним громадянам в’їзд в країну на фоні першого в республіці зареєстрованого випадку інфікування коронавірусом.
Також, Польща та Данія закривають свої кордони для іноземців
Додамо, також Україна закриває кордон для іноземних громадян на два тижня.