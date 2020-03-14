Польща та Данія закривають свої кордони для іноземців

Як оголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, починаючи з 15 березня, іноземцям буде заборонено в’їзд до країни, а поляки, які повертаються на батьківщину, повинні будуть провести два тижні в карантині. Цей захід, за словами польського прем’єра, поки що запроваджується на 10 днів, повідомляє агентство новин AFP.

Данія закриває свої кордони в суботу, 14 березня, з 12-ї години. Усім іноземцям та туристам, які не мають “вагомої причини” для поїздки до Данії, буде відмовлено у в’їзді, зазначила голова уряду Данії Метте Фредеріксен. Цей захід поки діятиме до 13 квітня.

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Влада Данії усвідомлює, що закриття кордонів призведе до негативних наслідків для бізнесу і для жителів Данії, але ситуація демонструє, що такі рішення виправдані, зазначила Фредеріксен. “Ми бачимо, як ситуація в Італії стала катастрофічною. Все, що ми робимо, спрямоване на те, щоб ми впоралися з цією ситуацією по-іншому”, — сказала вона.

Датчани, що перебувають за кордоном, зможуть безперешкодно повернутися додому. Також у країну все ще дозволено ввезення продуктів і ліків.

Міністерство закордонних справ Данії раніше рекомендувало громадянам країни не виїжджати за її межі без необхідності. “Ви не повинні виїжджати, якщо в цьому немає крайньої необхідності. Якщо ви вже перебуваєте за кордоном, ви повинні повернутися якомога раніше”, — заявив глава МЗС Данії Єппе Кофод.

Нагадаємо, раніше про аналогічні кроки щодо закриття кордонів, повідомили органи влади низки держав, зокрема Чехії, Словаччини та України. Президент Зеленський також заявив, що за три доби Україна закриває регулярне авіасполучення.

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