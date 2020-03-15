Закрытие международных железнодорожных перевозок: Укрзализныця вернет полную стоимость билетов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов за отмененные международные поезда, без взимания дополнительных сборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты приобретенные через интернет будут возвращаются через онлайн-сервисы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на поезда, которым будет ограничено маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что Укрзализныця прекращает международные железнодорожные пассажирские перевозки с 17 марта и до завершения карантина.