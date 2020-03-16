Укрзалізниця призупиняє рух приміських поїздів через держкордон
Київ • УНН
КИЇВ.16 березня. УНН. Укрзалізниця призупиняє рух приміських поїздів через державний кордон із метою попередження розповсюдження на території України коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу УЗ.
"Укрзалізниця призупиняє рух та обмежує маршрут низки приміських та регіональних поїздів, що курсують через державний кордон. Це здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 року №288-р з метою попередження розповсюдження на території України коронавірусної інфекції COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Так, скасовано електрички, що курсують через кордон із Білоруссю: "Ковель-Вижва-Ковель", "Вижва-Хотислав-Вижва" та "Гомель-Сновськ-Гомель".
Обмежено маршрут електричок "Ковель-Хотислав-Ковель" через станцію "Заболоття", "Сарни-Горинь-Здолбунів" через станцію "Удрицьк", "Брест-Заболоття-Брест" через станцію "Хотислав", "Барановичі-Удрицьк-Барановичі" через станцію "Горинь" і "Чернігів-Йолча-Чернігів" через станцію "Неданчичі".
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Зазначимо, що курсування електричок за маршрутом "Львів-Держкордон-Львів" обмежено через станцію "Мостиська-2".
Скасовано також курсування електропоїздів, що йдуть за маршрутами "Рені-Етулія-Рені", "Кишинів-Одеса-Кишинів", "Чернівці-Ларга-Чернівці" та "Чернівці-Сокиряни-Чернівці".
Раніше Укрзалізниця надала список міжнародних поїздів, курсування яких буде скасовано через карантин.