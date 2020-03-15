З’явився список поїздів міжнародного сполучення, які відмінили через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Укрзалізниця надала список міжнародних поїздів, курсування яких буде скасовано через карантин. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Укрзалізниці.
"Починаючи з 17 березня 2020 року, міжнародне залізничне пасажирське сполучення буде призупинене повністю", - йдеться у повідомленні.
Так, буде призупинено курсування поїздів до Росії, Білорусії, Молдови. Детальний список поїздів можна подивитися за посиланням.
Нагадаємо, Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків за скасовані міжнародні поїзди, без стягнення додаткових зборів.