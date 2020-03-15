Появился список поездов международного сообщения, какие отменили из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Укрзализныця предоставила список международных поездов, курсирование которых будет отменено из-за карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Укрзализныци.
"Начиная с 17 марта 2020 года, международное железнодорожное пассажирское сообщение будет приостановлено полностью", - говорится в сообщении.
Так, будет приостановлено курсирование поездов в России, Белоруссии, Молдовы. Детальный список поездов можно посмотреть по ссылке.
Напомним, Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов за отмененные международные поезда, без взимания дополнительных сборов.