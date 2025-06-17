Укрзализныця повышает цены на чай, кофе, газированную и негазированную воду в поездах дальнего следования

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
16:49 • 10986 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 116444 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 155699 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 146804 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 176652 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 165694 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 135091 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 108219 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 180047 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 83601 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.6м/с
53%
750мм
Популярные новости
Профильный комитет поддержал назначение Руслана Кравченко на должность Генпрокурора17 июня, 08:28 • 92219 просмотра
Трамп об атаке рф на Киев: "Похоже, я должен посмотреть на это"17 июня, 11:15 • 31675 просмотра
Администрация Трампа свернула группу давления на рф по переговорам с Украиной - Reuters17 июня, 11:16 • 54097 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date15:09 • 21031 просмотра
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины15:35 • 41475 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины15:35 • 42183 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 285613 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 315128 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 332825 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 403175 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Эммануэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Киев
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date15:09 • 21264 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 99914 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 113604 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 174353 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 185585 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

Укрзализныця повышает цены на чай, кофе, газированную и негазированную воду в поездах дальнего следования

Киев • УНН

 • 644 просмотра

С 18 июня Укрзализныця вдвое повышает цены на чай, кофе и другие напитки в поездах дальнего следования. Повышение цен произойдет впервые с 2018 года. Цены же на напитки и питание в скоростных поездах Интерсити+ остаются без изменений.

Укрзализныця повышает цены на чай, кофе, газированную и негазированную воду в поездах дальнего следования

В поездах Укрзализныци будут вдвое повышены цены на стакан чая, с 10 до 20 гривен. Таким же образом будут повышены цены на кофе, газированные и негазированные напитки, пишет УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци в Facebook.

Детали

С 18 июня Укрзализныця индексирует цены на ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего следования. В частности, стоимость стакана классического чая вырастет с 10 грн до 20 грн, что, согласно анализу рыночных цен, все равно останется существенно ниже среднерыночной стоимости 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что это повышение позволит железнодорожному перевозчику перекрыть операционные расходы, связанные с реализацией этой продукции.

Повышение цены произойдет впервые с 2018 года, тогда как стоимость сырья, энергоносителей, логистики и, собственно, индекс инфляции (потребительских цен) демонстрировали стабильный прирост в течение всего периода 

- рассказали в Укрзализныци.

Пересмотр цен (до 20 грн) коснется также газированной и негазированной воды, растворимого кофе и кофейного напитка "3 в 1". В свою очередь, цены на все напитки в скоростных поездах Интерсити+, а также на горячие обеды в рамках пилотного проекта на поездах дальнего следования остаются без изменений.

На борту Укрзализныци сейчас доступны 3 вида классического чая, 3 вида авторского чая, капсульный и дрип-кофе, а также обновленный ассортимент снеков. В поездах международного сообщения пассажирам также предлагается десертное меню, в детских вагонах - специальное детское меню от Евгения Клопотенко, а на 4 поездах дальнего следования продолжается тестирование полноценных ланчей: дерунов, плова, картофеля с курицей и сырников

- сообщили в Укрзализныци.

Дополнение

В Украине курсирует уникальный арт-поезд с фотовыставкой Говарда Баффета "Courage of a Nation". Три вагона показывают стойкость украинцев и путешествуют по 63 вокзалам страны.

Укрзализныця увеличивает количество мест в поездах между Киевом и Львовом, добавляя прицепные вагоны к транзитным поездам №79/80 и №749/750. Вагоны 1-го класса с кондиционерами, купе в сидячем режиме.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоЭкономика
Украинские железные дороги
Львов
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9