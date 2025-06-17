Укрзализныця повышает цены на чай, кофе, газированную и негазированную воду в поездах дальнего следования

В поездах Укрзализныци будут вдвое повышены цены на стакан чая, с 10 до 20 гривен. Таким же образом будут повышены цены на кофе, газированные и негазированные напитки, пишет УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци в Facebook.

Детали

С 18 июня Укрзализныця индексирует цены на ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего следования. В частности, стоимость стакана классического чая вырастет с 10 грн до 20 грн, что, согласно анализу рыночных цен, все равно останется существенно ниже среднерыночной стоимости - говорится в сообщении.

Отмечается, что это повышение позволит железнодорожному перевозчику перекрыть операционные расходы, связанные с реализацией этой продукции.

Повышение цены произойдет впервые с 2018 года, тогда как стоимость сырья, энергоносителей, логистики и, собственно, индекс инфляции (потребительских цен) демонстрировали стабильный прирост в течение всего периода - рассказали в Укрзализныци.

Пересмотр цен (до 20 грн) коснется также газированной и негазированной воды, растворимого кофе и кофейного напитка "3 в 1". В свою очередь, цены на все напитки в скоростных поездах Интерсити+, а также на горячие обеды в рамках пилотного проекта на поездах дальнего следования остаются без изменений.

На борту Укрзализныци сейчас доступны 3 вида классического чая, 3 вида авторского чая, капсульный и дрип-кофе, а также обновленный ассортимент снеков. В поездах международного сообщения пассажирам также предлагается десертное меню, в детских вагонах - специальное детское меню от Евгения Клопотенко, а на 4 поездах дальнего следования продолжается тестирование полноценных ланчей: дерунов, плова, картофеля с курицей и сырников - сообщили в Укрзализныци.

Дополнение

В Украине курсирует уникальный арт-поезд с фотовыставкой Говарда Баффета "Courage of a Nation". Три вагона показывают стойкость украинцев и путешествуют по 63 вокзалам страны.

Укрзализныця увеличивает количество мест в поездах между Киевом и Львовом, добавляя прицепные вагоны к транзитным поездам №79/80 и №749/750. Вагоны 1-го класса с кондиционерами, купе в сидячем режиме.