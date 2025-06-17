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Укрзалізниця підвищує ціни на чай, каву, газовану і негазовану воду в поїздах далекого сполучення

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

З 18 червня Укрзалізниця вдвічі підвищує ціни на чай, каву та інші напої у поїздах далекого сполучення. Підвищення цін відбудеться вперше з 2018 року. Ціни ж на напої та харчування у швидкісних поїздах Інтерсіті+залишаються без змін.

Укрзалізниця підвищує ціни на чай, каву, газовану і негазовану воду в поїздах далекого сполучення

У поїздах Укрзалізниці будуть вдвічі підвищені ціни на склянку чаю, з 10 до 20 гривень. Таким самим чином буде підвищено ціни на каву, газовані і негазовані напої, пише УНН з посиланням на повідомлення Укрзалізниці у Facebook.

Деталі

З 18 червня Укрзалізниця індексує ціни на низку товарів, що реалізуються в поїздах далекого сполучення. Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн, що, згідно з аналізом ринкових цін, все одно залишиться суттєво нижче середньоринкової вартості 

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це підвищення дасть змогу залізничному перевізнику перекрити операційні витрати, пов'язані з реалізацією цієї продукції.

Підвищення ціни відбудеться вперше з 2018 року, тоді як вартість сировини, енергоносіїв, логістики та, власне, індекс інфляції (споживчих цін) демонстрували стабільний приріст протягом усього періоду 

- розповіли в Укрзалізниці.

Перегляд цін (до 20 грн) торкнеться також газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою "3 в 1". У свою чергу, ціни на всі напої у швидкісних поїздах Інтерсіті+, а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

На борту Укрзалізниці наразі доступні 3 види класичного чаю, 3 види авторського чаю, капсульна та дріп-кава, а також оновлений асортимент снеків. У поїздах міжнародного сполучення пасажирам також пропонується десертне меню, у дитячих вагонах - спеціальне дитяче меню від Євгена Клопотенка, а на 4 поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів: дерунів, плова, картоплі з куркою та сирників

- повідомили в Укрзалізниці.

Доповнення

В Україні курсує унікальний арт-поїзд з фотовиставкою Говарда Баффетта "Courage of a Nation". Три вагони показують стійкість українців та мандрують 63 вокзалами країни.

Укрзалізниця збільшує кількість місць у поїздах між Києвом і Львовом, додаючи причіпні вагони до транзитних поїздів №79/80 та №749/750. Вагони 1-го класу з кондиціонерами, купе в сидячому режимі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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