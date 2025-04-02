Укрзализныця: обсуждается запуск нового сообщения Киев-Вена
Киев • УНН
Украина и Австрия планируют запустить новое сообщение Киев-Вена и поезд с австрийскими вагонами до Ужгорода. Также стороны договорились о совместном обучении работников Укрзализныци.
Украина и Австрия на уровне глав железнодорожных компаний стран обсудили запуск нового сообщения Киев-Вена и поезда с австрийскими вагонами в Ужгород, сообщили в Укрзализныце в среду, пишет УНН.
Работаем над увеличением количества удобных поездов в ЕС. (...) Рассмотрели возможность запуска нового и более комфортного пересадочного сообщения между Киевом и Веной. Также железнодорожники обеих стран прорабатывают запуск поезда с австрийскими сидячими вагонами в Ужгород, через Чоп
Кроме инфраструктурных вопросов, стороны договорились о совместном обучении поездных бригад и технических специалистов. Отобранные работники Укрзализныци пройдут в Вене тренинги по пассажирскому и техническому сервису.
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