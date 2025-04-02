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Укрзалізниця: обговорюється запуск нового сполучення Київ-Відень

Київ • УНН

 • 22582 перегляди

Україна та Австрія планують запустити нове сполучення Київ-Відень та поїзд з австрійськими вагонами до Ужгорода. Також сторони домовились про спільне навчання працівників Укрзалізниці.

Укрзалізниця: обговорюється запуск нового сполучення Київ-Відень

Україна та Австрія на рівні очільників залізничних компаній країн обговорили запуск нового сполучення Київ-Відень та поїзда з австрійськими вагонами до Ужгорода, повідомили в Укрзалізниці у середу, пише УНН.

Працюємо над збільшенням кількості зручних поїздів до ЄС. (...) Розглянули можливість запуску нового та більш комфортного пересадкового сполучення між Києвом та Віднем. Також залізничники обох країн опрацьовують запуск поїзда з австрійськими сидячими вагонами до Ужгорода, через Чоп

- повідомили в УЗ.

Окрім інфраструктурних питань, сторони домовилися про спільне навчання поїзних бригад і технічних фахівців. Відібрані працівники Укрзалізниці пройдуть у Відні тренінги з пасажирського та технічного сервісу.

Онлайн-сервіси з продажу квитків на поїзди відновили стабільну роботу - Укрзалізниця29.03.25, 11:19 • 19221 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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