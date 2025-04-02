Укрзалізниця: обговорюється запуск нового сполучення Київ-Відень

Україна та Австрія на рівні очільників залізничних компаній країн обговорили запуск нового сполучення Київ-Відень та поїзда з австрійськими вагонами до Ужгорода, повідомили в Укрзалізниці у середу, пише УНН.

Працюємо над збільшенням кількості зручних поїздів до ЄС. (...) Розглянули можливість запуску нового та більш комфортного пересадкового сполучення між Києвом та Віднем. Також залізничники обох країн опрацьовують запуск поїзда з австрійськими сидячими вагонами до Ужгорода, через Чоп