Укрзалізниця: обговорюється запуск нового сполучення Київ-Відень
Київ • УНН
Україна та Австрія планують запустити нове сполучення Київ-Відень та поїзд з австрійськими вагонами до Ужгорода. Також сторони домовились про спільне навчання працівників Укрзалізниці.
Україна та Австрія на рівні очільників залізничних компаній країн обговорили запуск нового сполучення Київ-Відень та поїзда з австрійськими вагонами до Ужгорода, повідомили в Укрзалізниці у середу, пише УНН.
Працюємо над збільшенням кількості зручних поїздів до ЄС. (...) Розглянули можливість запуску нового та більш комфортного пересадкового сполучення між Києвом та Віднем. Також залізничники обох країн опрацьовують запуск поїзда з австрійськими сидячими вагонами до Ужгорода, через Чоп
Окрім інфраструктурних питань, сторони домовилися про спільне навчання поїзних бригад і технічних фахівців. Відібрані працівники Укрзалізниці пройдуть у Відні тренінги з пасажирського та технічного сервісу.
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