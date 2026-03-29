28 марта, 17:19 • 15012 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 34899 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 32668 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 30266 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 30121 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 27724 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
28 марта, 07:00 • 25179 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 42408 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 28407 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 53057 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Укрзалізниця изменила график пригородных поездов из-за "безопасных" остановок 29 марта

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Укрзалізниця сообщила о задержках ряда пригородных поездов в Днепропетровской и Киевской областях. Время отправления изменено на срок от 20 до 100 минут.

В Днепропетровской области пригородные поезда курсируют с остановками по соображениям безопасности в воскресенье 29 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзалізниця: приміські поїзди.

Детали

График движения поездов выглядит следующим образом:

  • Поезд №6466 Тимково – Пятихатки отправился с начальной на 1 час позже;
    • Поезд №6501 Пятихатки – Кривой Рог-Главный следует с задержкой 1 час 20 минут;
      • Поезд №6008 Пятихатки — Днепр-Главный следует от станции Сухачевка с задержкой 20 минут. Следует по маршрутам;
        • Поезд №6332 Колосовка – Знаменка двинулся по маршруту с задержкой 1 час 40 минут. Из-за пропуска приоритетных поездов задерживаемся до Киева;
          • Поезд №6008 Фастов-1 – Киев-Пассажирский отправился со станции Фастов-1 +23 минуты сверх графика;
            • Поезд №7030 Фастов-1 – Киев-Пассажирский двинулся со станции Мотовиловка с задержкой 20 минут;
              • Поезд №6610 Коростень – Борщаговка задержался на 30 минут по соображениям безопасности.

                Впоследствии в расписание движения поездов были добавлены уточнения:

                • Поезд №6487 Кривой Рог-Главный - Тимково курсирует со станции Кривой Рог + 1 час 20 минут сверх графика.

                  Напомним

                  Укрзалізниця назначает четыре дополнительных поезда на конец марта и начало апреля из-за роста пассажиропотока. Также один из рейсов дальнего сообщения продлят до Яремче.

                  Евгений Устименко

                  Общество
                  Украинская железная дорога
                  Днепр (город)
                  Яремче
                  Кривой Рог
                  Киев