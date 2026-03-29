Укрзалізниця изменила график пригородных поездов из-за "безопасных" остановок 29 марта

В Днепропетровской области пригородные поезда курсируют с остановками по соображениям безопасности в воскресенье 29 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзалізниця: приміські поїзди.

Детали

График движения поездов выглядит следующим образом:

Поезд №6466 Тимково – Пятихатки отправился с начальной на 1 час позже;

Поезд №6501 Пятихатки – Кривой Рог-Главный следует с задержкой 1 час 20 минут;

Поезд №6008 Пятихатки — Днепр-Главный следует от станции Сухачевка с задержкой 20 минут. Следует по маршрутам;

Поезд №6332 Колосовка – Знаменка двинулся по маршруту с задержкой 1 час 40 минут. Из-за пропуска приоритетных поездов задерживаемся до Киева;

Поезд №6008 Фастов-1 – Киев-Пассажирский отправился со станции Фастов-1 +23 минуты сверх графика;

Поезд №7030 Фастов-1 – Киев-Пассажирский двинулся со станции Мотовиловка с задержкой 20 минут;

Поезд №6610 Коростень – Борщаговка задержался на 30 минут по соображениям безопасности.

Впоследствии в расписание движения поездов были добавлены уточнения:

Поезд №6487 Кривой Рог-Главный - Тимково курсирует со станции Кривой Рог + 1 час 20 минут сверх графика.

Напомним

Укрзалізниця назначает четыре дополнительных поезда на конец марта и начало апреля из-за роста пассажиропотока. Также один из рейсов дальнего сообщения продлят до Яремче.