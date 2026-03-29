Укрзалізниця изменила график пригородных поездов из-за "безопасных" остановок 29 марта
Киев • УНН
Укрзалізниця сообщила о задержках ряда пригородных поездов в Днепропетровской и Киевской областях. Время отправления изменено на срок от 20 до 100 минут.
В Днепропетровской области пригородные поезда курсируют с остановками по соображениям безопасности в воскресенье 29 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзалізниця: приміські поїзди.
Детали
График движения поездов выглядит следующим образом:
- Поезд №6466 Тимково – Пятихатки отправился с
начальной на 1 час позже;
- Поезд №6501 Пятихатки – Кривой Рог-Главный следует
с задержкой 1 час 20 минут;
- Поезд №6008 Пятихатки — Днепр-Главный следует от
станции Сухачевка с задержкой 20 минут. Следует по маршрутам;
- Поезд №6332 Колосовка – Знаменка двинулся по маршруту
с задержкой 1 час 40 минут. Из-за пропуска приоритетных поездов
задерживаемся до Киева;
- Поезд №6008 Фастов-1 – Киев-Пассажирский отправился
со станции Фастов-1 +23 минуты сверх графика;
- Поезд №7030 Фастов-1 – Киев-Пассажирский двинулся со
станции Мотовиловка с задержкой 20 минут;
- Поезд №6610 Коростень – Борщаговка задержался на 30
минут по соображениям безопасности.
Впоследствии в расписание движения поездов были добавлены уточнения:
- Поезд №6487 Кривой Рог-Главный - Тимково курсирует со
станции Кривой Рог + 1 час 20 минут сверх графика.
Напомним
Укрзалізниця назначает четыре дополнительных поезда на конец марта и начало апреля из-за роста пассажиропотока. Также один из рейсов дальнего сообщения продлят до Яремче.