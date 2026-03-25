Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.4м/с
27%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Олег Синєгубов
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Одеса
Польща
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Starlink
Гриби

Укрзалізниця запускає додаткові поїзди та продовжує маршрут до Яремче

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Через зростання пасажиропотоку призначено чотири додаткові рейси до Дніпра, Львова та Одеси. Маршрут з Києва продовжено до Яремче з пересадками в гори.

Укрзалізниця запускає додаткові поїзди та продовжує маршрут до Яремче
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця призначає чотири додаткові поїзди на кінець березня та початок квітня через зростання пасажиропотоку. Також один із рейсів далекого сполучення продовжать до Яремче. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Деталі

Укрзалізниця призначає 4 додаткові поїзди на пікові дати та продовжує до Яремче один з рейсів далекого сполучення.  У зв’язку зі зростанням пасажиропотоку наприкінці березня та на початку квітня Укрзалізниця призначає низку додаткових поїздів, щоб кожен пасажир зміг зручно спланувати свою подорож

- йдеться у дописі.

Окремо підкреслюється, що ці рейси призначені за рахунок обертів нічних поїздів. Такий підхід дозволяє ефективно використовувати наявний рухомий склад і не залучати дефіцитні вагони.

29 березня курсуватимуть:

  • поїзд №220/219 Київ - Дніпро з відправленням з Києва та Дніпра;
    • поїзд №289/290 Київ - Львів з відправленням з Києва та Львова;
      • поїзд №168/167 Львів - Одеса.

        30 та 31 березня курсуватиме  поїзд №243/244 Київ-Львів з відправленням з Києва та Львова.

        У складі поїздів будуть спальні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць. Пасажирам радять враховувати, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні - ближче до проходу.

        Новий маршрут до Яремче та пересадки в гори

        Крім того, з 2 квітня подовжуємо маршрут поїзда №207/208-177/178 Київ - Івано-Франківськ до станції Яремче.

        З Києва відправлення о 22:00, прибуття до Яремче о 08:30. З Яремче відправлення о 09:00, прибуття до Києва о 19:54.

        Поїзд курсуватиме щоденно, окрім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня у зв’язку з проведенням колійних робіт.

        Для пасажирів, які планують подорож далі у гори до Микуличина, Татарова та Ворохти, організовано зручні пересадки.

        Призначено курсування регіонального поїзда №812/811 Яремче - Ворохта, розклад якого узгоджений по станції Яремче з поїздом №177/178-208/207 Київ - Яремче. Це дозволяє зручно пересісти у Яремче в обидва напрямки

        - йдеться у дописі.

        Відправлення з Яремче о 08:50, прибуття до Ворохти о 09:24. Зворотно з Ворохти о 07:32, прибуття до Яремче о 08:10. Поїзди цього місяця курсуватимуть з 3 по 5, з 9 по 12, 19, з 27 по 29 квітня.

        На маршрутах будуть сучасні та комфортні дизель-поїзди серії ДПКр, які вже так полюбились нашим пасажирам у гірській місцевості. Перед поїздкою рекомендуємо уточнювати актуальний розклад руху поїздів на офіційному сайті Укрзалізниці за посиланням

        - наголошують в Укрзалізниці.

        Нагадаємо

        В УЗ закликали зберігати спокій на тлі повідомлень про можливу атаку на вокзал. Компанія продовжує роботу попри статус об'єкта як постійної мішені рф.

        Алла Кіосак

        Суспільство
        Техніка
        Війна в Україні
        Українська залізниця
        Дніпро (місто)
        Яремче
        Івано-Франківськ
        Львів
        Одеса
        Київ