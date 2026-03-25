Укрзалізниця запускає додаткові поїзди та продовжує маршрут до Яремче

Укрзалізниця призначає чотири додаткові поїзди на кінець березня та початок квітня через зростання пасажиропотоку. Також один із рейсів далекого сполучення продовжать до Яремче. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Деталі

Окремо підкреслюється, що ці рейси призначені за рахунок обертів нічних поїздів. Такий підхід дозволяє ефективно використовувати наявний рухомий склад і не залучати дефіцитні вагони.

29 березня курсуватимуть:

поїзд №220/219 Київ - Дніпро з відправленням з Києва та Дніпра;

поїзд №289/290 Київ - Львів з відправленням з Києва та Львова;

поїзд №168/167 Львів - Одеса.

30 та 31 березня курсуватиме поїзд №243/244 Київ-Львів з відправленням з Києва та Львова.

У складі поїздів будуть спальні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць. Пасажирам радять враховувати, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні - ближче до проходу.

Новий маршрут до Яремче та пересадки в гори

Крім того, з 2 квітня подовжуємо маршрут поїзда №207/208-177/178 Київ - Івано-Франківськ до станції Яремче.

З Києва відправлення о 22:00, прибуття до Яремче о 08:30. З Яремче відправлення о 09:00, прибуття до Києва о 19:54.

Поїзд курсуватиме щоденно, окрім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня у зв’язку з проведенням колійних робіт.

Для пасажирів, які планують подорож далі у гори до Микуличина, Татарова та Ворохти, організовано зручні пересадки.

Призначено курсування регіонального поїзда №812/811 Яремче - Ворохта, розклад якого узгоджений по станції Яремче з поїздом №177/178-208/207 Київ - Яремче. Це дозволяє зручно пересісти у Яремче в обидва напрямки - йдеться у дописі.

Відправлення з Яремче о 08:50, прибуття до Ворохти о 09:24. Зворотно з Ворохти о 07:32, прибуття до Яремче о 08:10. Поїзди цього місяця курсуватимуть з 3 по 5, з 9 по 12, 19, з 27 по 29 квітня.

На маршрутах будуть сучасні та комфортні дизель-поїзди серії ДПКр, які вже так полюбились нашим пасажирам у гірській місцевості. Перед поїздкою рекомендуємо уточнювати актуальний розклад руху поїздів на офіційному сайті Укрзалізниці за посиланням - наголошують в Укрзалізниці.

В УЗ закликали зберігати спокій на тлі повідомлень про можливу атаку на вокзал. Компанія продовжує роботу попри статус об'єкта як постійної мішені рф.