Укрзализныця запускает дополнительные поезда и продлевает маршрут до Яремче
Киев • УНН
Из-за роста пассажиропотока назначены четыре дополнительных рейса в Днепр, Львов и Одессу. Маршрут из Киева продлен до Яремче с пересадками в горы.
Укрзализныця назначает четыре дополнительных поезда на конец марта и начало апреля из-за роста пассажиропотока. Также один из рейсов дальнего следования продлят до Яремче. Об этом сообщает Укрзалізниця, передает УНН.
Детали
Укрзализныця назначает 4 дополнительных поезда на пиковые даты и продлевает до Яремче один из рейсов дальнего сообщения. В связи с ростом пассажиропотока в конце марта и начале апреля Укрзалізниця назначает ряд дополнительных поездов, чтобы каждый пассажир смог удобно спланировать свое путешествие
Отдельно подчеркивается, что эти рейсы назначены за счет оборотов ночных поездов. Такой подход позволяет эффективно использовать имеющийся подвижной состав и не привлекать дефицитные вагоны.
29 марта будут курсировать:
- поезд №220/219 Киев - Днепр с отправлением из Киева
и Днепра;
- поезд №289/290 Киев - Львов с отправлением из Киева
и Львова;
- поезд №168/167 Львов - Одесса.
30 и 31 марта будет курсировать поезд №243/244 Киев-Львов с отправлением из Киева и Львова.
В составе поездов будут спальные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест. Пассажирам советуют учитывать, что нечетные места расположены у окна, а четные - ближе к проходу.
Новый маршрут до Яремче и пересадки в горы
Кроме того, со 2 апреля продлеваем маршрут поезда №207/208-177/178 Киев - Ивано-Франковск до станции Яремче.
Из Киева отправление в 22:00, прибытие в Яремче в 08:30. Из Яремче отправление в 09:00, прибытие в Киев в 19:54.
Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля в связи с проведением путевых работ.
Для пассажиров, планирующих путешествие дальше в горы до Микуличина, Татарова и Ворохты, организованы удобные пересадки.
Назначено курсирование регионального поезда №812/811 Яремче - Ворохта, расписание которого согласовано по станции Яремче с поездом №177/178-208/207 Киев - Яремче. Это позволяет удобно пересесть в Яремче в оба направления
Отправление из Яремче в 08:50, прибытие в Ворохту в 09:24. Обратно из Ворохты в 07:32, прибытие в Яремче в 08:10. Поезда в этом месяце будут курсировать с 3 по 5, с 9 по 12, 19, с 27 по 29 апреля.
На маршрутах будут современные и комфортные дизель-поезда серии ДПКр, которые уже так полюбились нашим пассажирам в горной местности. Перед поездкой рекомендуем уточнять актуальное расписание движения поездов на официальном сайте Укрзализныци по ссылке
Напомним
В УЗ призвали сохранять спокойствие на фоне сообщений о возможной атаке на вокзал. Компания продолжает работу несмотря на статус объекта как постоянной мишени рф.