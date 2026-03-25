Укрзализныця запускает дополнительные поезда и продлевает маршрут до Яремче

Укрализныця назначает четыре дополнительных поезда на конец марта и начало апреля из-за роста пассажиропотока. Также один из рейсов дальнего следования продлят до Яремче.

Детали

Укрзализныця назначает 4 дополнительных поезда на пиковые даты и продлевает до Яремче один из рейсов дальнего сообщения. В связи с ростом пассажиропотока в конце марта и начале апреля Укрзалізниця назначает ряд дополнительных поездов, чтобы каждый пассажир смог удобно спланировать свое путешествие - говорится в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что эти рейсы назначены за счет оборотов ночных поездов. Такой подход позволяет эффективно использовать имеющийся подвижной состав и не привлекать дефицитные вагоны.

29 марта будут курсировать:

поезд №220/219 Киев - Днепр с отправлением из Киева и Днепра;

поезд №289/290 Киев - Львов с отправлением из Киева и Львова;

поезд №168/167 Львов - Одесса.

30 и 31 марта будет курсировать поезд №243/244 Киев-Львов с отправлением из Киева и Львова.

В составе поездов будут спальные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест. Пассажирам советуют учитывать, что нечетные места расположены у окна, а четные - ближе к проходу.

Новый маршрут до Яремче и пересадки в горы

Кроме того, со 2 апреля продлеваем маршрут поезда №207/208-177/178 Киев - Ивано-Франковск до станции Яремче.

Из Киева отправление в 22:00, прибытие в Яремче в 08:30. Из Яремче отправление в 09:00, прибытие в Киев в 19:54.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля в связи с проведением путевых работ.

Для пассажиров, планирующих путешествие дальше в горы до Микуличина, Татарова и Ворохты, организованы удобные пересадки.

Назначено курсирование регионального поезда №812/811 Яремче - Ворохта, расписание которого согласовано по станции Яремче с поездом №177/178-208/207 Киев - Яремче. Это позволяет удобно пересесть в Яремче в оба направления - говорится в сообщении.

Отправление из Яремче в 08:50, прибытие в Ворохту в 09:24. Обратно из Ворохты в 07:32, прибытие в Яремче в 08:10. Поезда в этом месяце будут курсировать с 3 по 5, с 9 по 12, 19, с 27 по 29 апреля.

На маршрутах будут современные и комфортные дизель-поезда серии ДПКр, которые уже так полюбились нашим пассажирам в горной местности. Перед поездкой рекомендуем уточнять актуальное расписание движения поездов на официальном сайте Укрзализныци по ссылке - отмечают в Укрзализныце.

