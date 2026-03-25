Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.4м/с
27%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Олег Синегубов
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Одесса
Польша
Реклама
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой12:24 • 7594 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 43287 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 27745 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 57837 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 58291 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Старлинк
Грибы

Укрзализныця запускает дополнительные поезда и продлевает маршрут до Яремче

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Из-за роста пассажиропотока назначены четыре дополнительных рейса в Днепр, Львов и Одессу. Маршрут из Киева продлен до Яремче с пересадками в горы.

Фото: Укрзалізниця

Укрзализныця назначает четыре дополнительных поезда на конец марта и начало апреля из-за роста пассажиропотока. Также один из рейсов дальнего следования продлят до Яремче. Об этом сообщает Укрзалізниця, передает УНН.

Детали

Укрзализныця назначает 4 дополнительных поезда на пиковые даты и продлевает до Яремче один из рейсов дальнего сообщения. В связи с ростом пассажиропотока в конце марта и начале апреля Укрзалізниця назначает ряд дополнительных поездов, чтобы каждый пассажир смог удобно спланировать свое путешествие

- говорится в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что эти рейсы назначены за счет оборотов ночных поездов. Такой подход позволяет эффективно использовать имеющийся подвижной состав и не привлекать дефицитные вагоны.

29 марта будут курсировать:

  • поезд №220/219 Киев - Днепр с отправлением из Киева и Днепра;
    • поезд №289/290 Киев - Львов с отправлением из Киева и Львова;
      • поезд №168/167 Львов - Одесса.

        30 и 31 марта будет курсировать поезд №243/244 Киев-Львов с отправлением из Киева и Львова.

        В составе поездов будут спальные вагоны, адаптированные для перевозки пассажиров в формате сидячих мест. Пассажирам советуют учитывать, что нечетные места расположены у окна, а четные - ближе к проходу.

        Новый маршрут до Яремче и пересадки в горы

        Кроме того, со 2 апреля продлеваем маршрут поезда №207/208-177/178 Киев - Ивано-Франковск до станции Яремче.

        Из Киева отправление в 22:00, прибытие в Яремче в 08:30. Из Яремче отправление в 09:00, прибытие в Киев в 19:54.

        Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля в связи с проведением путевых работ.

        Для пассажиров, планирующих путешествие дальше в горы до Микуличина, Татарова и Ворохты, организованы удобные пересадки.

        Назначено курсирование регионального поезда №812/811 Яремче - Ворохта, расписание которого согласовано по станции Яремче с поездом №177/178-208/207 Киев - Яремче. Это позволяет удобно пересесть в Яремче в оба направления

        - говорится в сообщении.

        Отправление из Яремче в 08:50, прибытие в Ворохту в 09:24. Обратно из Ворохты в 07:32, прибытие в Яремче в 08:10. Поезда в этом месяце будут курсировать с 3 по 5, с 9 по 12, 19, с 27 по 29 апреля.

        На маршрутах будут современные и комфортные дизель-поезда серии ДПКр, которые уже так полюбились нашим пассажирам в горной местности. Перед поездкой рекомендуем уточнять актуальное расписание движения поездов на официальном сайте Укрзализныци по ссылке

        - отмечают в Укрзализныце.

        Напомним

        В УЗ призвали сохранять спокойствие на фоне сообщений о возможной атаке на вокзал. Компания продолжает работу несмотря на статус объекта как постоянной мишени рф.

        Алла Киосак

        Общество
        Техника
        Война в Украине
        Украинская железная дорога
        Днепр (город)
        Яремче
        Ивано-Франковск
        Львов
        Одесса
        Киев