Укрзалізниця змінила графік приміських поїздів через "безпекові" зупинки 29 березня

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Укрзалізниця повідомила про затримки низки приміських поїздів на Дніпропетровщині та Київщині. Час відправлення змінено на термін від 20 до 100 хвилин.

Укрзалізниця змінила графік приміських поїздів через "безпекові" зупинки 29 березня

На Дніпропетровщині приміські поїзди курсують з безпековими зупинками у неділю 29 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізниця: приміські поїзди.

Деталі

Графік руху поїздів виглядає наступним чином:

  • Поїзд №6466 Тимкове – П'ятихатки відправився з початкової на 1 годину пізніше;
    • Поїзд №6501 П'ятихатки – Кривий Ріг-Головний прямує із затримкою 1 година 20 хвилин;
      • Поїзд №6008 П'ятихатки — Дніпро-Головний прямує від станції Сухачівка із затримкою 20 хвилин. Прямує за маршрутами;
        • Поїзд №6332 Колосівка – Знамʼянка рушив за маршрутом із затримкою 1 година 40 хвилин. Через пропуск пріоритетних поїздів затримуємося до Києва;
          • Поїзд №6008 Фастів-1 – Київ-Пасажирський відправився зі станції Фастів-1 +23 хвилини понад графік;
            • Поїзд №7030 Фастів-1 – Київ-Пасажирський рушив зі станції Мотовилівка із затримкою 20 хвилин;
              • Поїзд №6610 Коростень – Борщагівка затримався на 30 хвилин з безпекових міркувань.

                Згодом до розкладу руху поїздів були додані уточнення:

                • Поїзд №6487 Кривий Ріг-Головний - Тимкове курсує зі станції Кривий Ріг + 1 година 20 хвилин понад графік.

                  Нагадаємо

                  Укрзалізниця призначає чотири додаткові поїзди на кінець березня та початок квітня через зростання пасажиропотоку. Також один із рейсів далекого сполучення продовжать до Яремче.

                  Євген Устименко

                  Суспільство
                  Українська залізниця
                  Дніпро (місто)
                  Яремче
                  Кривий Ріг
                  Київ