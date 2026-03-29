Укрзалізниця змінила графік приміських поїздів через "безпекові" зупинки 29 березня

На Дніпропетровщині приміські поїзди курсують з безпековими зупинками у неділю 29 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізниця: приміські поїзди.

Деталі

Графік руху поїздів виглядає наступним чином:

Поїзд №6466 Тимкове – П'ятихатки відправився з початкової на 1 годину пізніше;

Поїзд №6501 П'ятихатки – Кривий Ріг-Головний прямує із затримкою 1 година 20 хвилин;

Поїзд №6008 П'ятихатки — Дніпро-Головний прямує від станції Сухачівка із затримкою 20 хвилин. Прямує за маршрутами;

Поїзд №6332 Колосівка – Знамʼянка рушив за маршрутом із затримкою 1 година 40 хвилин. Через пропуск пріоритетних поїздів затримуємося до Києва;

Поїзд №6008 Фастів-1 – Київ-Пасажирський відправився зі станції Фастів-1 +23 хвилини понад графік;

Поїзд №7030 Фастів-1 – Київ-Пасажирський рушив зі станції Мотовилівка із затримкою 20 хвилин;

Поїзд №6610 Коростень – Борщагівка затримався на 30 хвилин з безпекових міркувань.

Згодом до розкладу руху поїздів були додані уточнення:

Поїзд №6487 Кривий Ріг-Головний - Тимкове курсує зі станції Кривий Ріг + 1 година 20 хвилин понад графік.

Нагадаємо

Укрзалізниця призначає чотири додаткові поїзди на кінець березня та початок квітня через зростання пасажиропотоку. Також один із рейсів далекого сполучення продовжать до Яремче.