Укрзалізниця змінила графік приміських поїздів через "безпекові" зупинки 29 березня
Київ • УНН
Укрзалізниця повідомила про затримки низки приміських поїздів на Дніпропетровщині та Київщині. Час відправлення змінено на термін від 20 до 100 хвилин.
На Дніпропетровщині приміські поїзди курсують з безпековими зупинками у неділю 29 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізниця: приміські поїзди.
Деталі
Графік руху поїздів виглядає наступним чином:
- Поїзд №6466 Тимкове – П'ятихатки відправився з
початкової на 1 годину пізніше;
- Поїзд №6501 П'ятихатки – Кривий Ріг-Головний прямує
із затримкою 1 година 20 хвилин;
- Поїзд №6008 П'ятихатки — Дніпро-Головний прямує від
станції Сухачівка із затримкою 20 хвилин. Прямує за маршрутами;
- Поїзд №6332 Колосівка – Знамʼянка рушив за маршрутом
із затримкою 1 година 40 хвилин. Через пропуск пріоритетних поїздів
затримуємося до Києва;
- Поїзд №6008 Фастів-1 – Київ-Пасажирський відправився
зі станції Фастів-1 +23 хвилини понад графік;
- Поїзд №7030 Фастів-1 – Київ-Пасажирський рушив зі
станції Мотовилівка із затримкою 20 хвилин;
- Поїзд №6610 Коростень – Борщагівка затримався на 30
хвилин з безпекових міркувань.
Згодом до розкладу руху поїздів були додані уточнення:
- Поїзд №6487 Кривий Ріг-Головний - Тимкове курсує зі
станції Кривий Ріг + 1 година 20 хвилин понад графік.
Нагадаємо
Укрзалізниця призначає чотири додаткові поїзди на кінець березня та початок квітня через зростання пасажиропотоку. Також один із рейсів далекого сполучення продовжать до Яремче.