Укрпочта: процедура выплаты пенсий изменится в прифронтовой зоне
Киев • УНН
Укрпочта и военно-гражданские администрации договорились об изменении процедуры выплаты пенсий в прифронтовой зоне после трагического удара по Яровой. Это решение имеет целью найти баланс между безопасностью и обеспечением базовых услуг для населения.
Военно-гражданские администрации и национальный оператор почтовой связи договорились об изменениях в обеспечении процесса выплат пенсий. Директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, после удара по Яровой, прокомментировал необходимость изменений в указанном процессе выплат пенсий, передает УНН.
Детали
Мы договорились с ВГА изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне (детали я не буду комментировать публично), чтобы найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами.
Директор "Укрпочты" также отреагировал на трагические события:
Сегодня у нас тяжелый день. Впервые страна-убийца зверски сбросила КАБ на людей, получавших пенсии в Донецкой области, убив более 20 человек и ранив других. Мои соболезнования семьям погибших.
Чиновник подчеркнул, что с начала войны "Укрпочта" постоянно меняла процедуры безопасности.
Как видно на видео, автомобиль стоял под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными
"Но, видимо, кто-то сдал координаты, - добавил он.
Напомним
российские оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области. Более 20 человек погибли во время получения пенсионных выплат.
Кремль шантажирует жителей ВОТ: паспорта рф или депортация24.08.25, 14:13 • 4338 просмотров