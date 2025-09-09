$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 26635 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 38393 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 35374 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 22975 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 21560 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 24056 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 36621 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 49663 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28554 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49557 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Укрпочта: процедура выплаты пенсий изменится в прифронтовой зоне

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Укрпочта и военно-гражданские администрации договорились об изменении процедуры выплаты пенсий в прифронтовой зоне после трагического удара по Яровой. Это решение имеет целью найти баланс между безопасностью и обеспечением базовых услуг для населения.

Укрпочта: процедура выплаты пенсий изменится в прифронтовой зоне

Военно-гражданские администрации и национальный оператор почтовой связи договорились об изменениях в обеспечении процесса выплат пенсий. Директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, после удара по Яровой, прокомментировал необходимость изменений в указанном процессе выплат пенсий, передает УНН.

Детали

Мы договорились с ВГА изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне (детали я не буду комментировать публично), чтобы найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами.

- сообщил Смелянский.

Директор "Укрпочты" также отреагировал на трагические события:

Сегодня у нас тяжелый день. Впервые страна-убийца зверски сбросила КАБ на людей, получавших пенсии в Донецкой области, убив более 20 человек и ранив других. Мои соболезнования семьям погибших.

Чиновник подчеркнул, что с начала войны "Укрпочта" постоянно меняла процедуры безопасности.

Как видно на видео, автомобиль стоял под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными

- пояснил Смелянский.

"Но, видимо, кто-то сдал координаты, - добавил он.

Напомним

российские оккупанты сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области. Более 20 человек погибли во время получения пенсионных выплат.

Кремль шантажирует жителей ВОТ: паспорта рф или депортация24.08.25, 14:13 • 4338 просмотров

Игорь Тележников

ОбществоФинансы
Донецкая область
Укрпочта