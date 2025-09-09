Укрпошта: процедура виплати пенсій зазнає змін у прифронтовій зоні
Укрпошта та військово-цивільні адміністрації домовилися про зміну процедури виплати пенсій у прифронтовій зоні після трагічного удару по Яровій. Це рішення має на меті знайти баланс між безпекою та забезпеченням базових послуг для населення.
Військово-цивільні адміністрації та національний оператор поштового зв'язку домовилися про зміни в забезпеченні процесу виплат пенсій. Директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, після удару по Яровій, прокоментував необхідність змін у зазначеному процесі виплат пенсій, передає УНН.
Деталі
Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами.
Директор "Укрпошти" також відреагував на трагічні події:
Сьогодні в нас важкий день. Вперше країна-вбивця по-звірячому скинула КАБ на людей, які отримували пенсії на Донеччині, вбивши понад 20 осіб та поранивши інших. Мої співчуття родинам загиблих.
Посадовець наголосив, що від початку війни "Укрпошта" постійно змінювала процедури безпеки.
Як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими
"Але, мабуть, хтось здав координати, - додав він.
Нагадаємо
російські окупанти скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині. Понад 20 людей загинули під час отримання пенсійних виплат.
