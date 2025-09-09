$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 26699 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
07:10 • 38573 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 35507 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 23059 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 21623 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 24083 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 36648 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 49723 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28561 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49566 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Укрпошта: процедура виплати пенсій зазнає змін у прифронтовій зоні

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Укрпошта та військово-цивільні адміністрації домовилися про зміну процедури виплати пенсій у прифронтовій зоні після трагічного удару по Яровій. Це рішення має на меті знайти баланс між безпекою та забезпеченням базових послуг для населення.

Укрпошта: процедура виплати пенсій зазнає змін у прифронтовій зоні

Військово-цивільні адміністрації та національний оператор поштового зв'язку домовилися про зміни в забезпеченні процесу виплат пенсій. Директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, після удару по Яровій, прокоментував необхідність змін у зазначеному процесі виплат пенсій, передає УНН.

Деталі 

Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами.

- повідомив Смілянський.

Директор "Укрпошти" також відреагував на трагічні події:

Сьогодні в нас важкий день. Вперше країна-вбивця по-звірячому скинула КАБ на людей, які отримували пенсії на Донеччині, вбивши понад 20 осіб та поранивши інших. Мої співчуття родинам загиблих.

Посадовець наголосив, що від початку війни "Укрпошта" постійно змінювала процедури безпеки.

Як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими

- пояснив Смілянський. 

"Але, мабуть, хтось здав координати, - додав він. 

Нагадаємо

російські окупанти скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині. Понад 20 людей загинули під час отримання пенсійних виплат.

Ігор Тележніков

СуспільствоФінанси
Донецька область
Укрпошта