Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Укрпочта будет продавать с аукциона посылки, которые никто не забрал в течение полугода
Канада выделит более 56 млн долларов на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины
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Вопрос выживания: Галущенко обсудил с послом Японии оперативную помощь для восстановления и подготовку к зиме
Патриарх Варфоломей подтвердил участие в Глобальном саммите мира - Зеленский
Взрыв прогремел в Харькове - СМИ
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Укрпочта будет продавать с аукциона посылки, которые никто не забрал в течение полугода
Укрпочта будет продавать невостребованные посылки, которые не были забраны в течение шести месяцев, на аукционах на сайте Prozorro. Sale
Канада выделит более 56 млн долларов на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины
Канада выделит более 56 миллионов долларов на инициативу Германии по поиску и поставке систем противовоздушной обороны в Украину для защиты от российских воздушных атак.
Зеленский пригласил президента Аргентины на Саммит мира в Швейцарию
Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милеа на Саммит мира в Швейцарию, обсудил двусторонние отношения с Аргентиной и ожидает от предстоящего визита украинской делегации в Аргентину конкретных договоренностей в пользу обеих стран.
По всей Европе бьют тревогу из-за угрозы диверсии со стороны рф - СМИ
Европейские спецслужбы предупреждают о планах России по широкомасштабным диверсиям по всему континенту, включая взрывы, поджоги и атаки на инфраструктуру, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения, поскольку появляется новая угроза, связанная с лицами, которых нанимают через Интернет для осуществления атак на западные объекты.
Новые HIMARS, бронетехника и ракеты для ПВО: США раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Украине
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.
В Беларуси начали строительство новой военной базы, где могут хранить ядерное оружие - СМИ
В белорусском городе Осиповичи, который расположен в около 190 километрах от границы с Украиной, строят военную базу. Вероятно, там планируют хранить ядерное оружие.
Вопрос выживания: Галущенко обсудил с послом Японии оперативную помощь для восстановления и подготовку к зиме
Министр энергетики Герман Галущенко обсудил с японскими чиновниками восстановление поврежденных энергосистем и подготовку к зиме, поблагодарив Японию за помощь и пригласив дополнительное оборудование и сотрудничество для усиления защиты энергетических объектов.
Патриарх Варфоломей подтвердил участие в Глобальном саммите мира - Зеленский
Вселенский Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который является чрезвычайно символичным для Украины, о чем объявил Президент Владимир Зеленский.
Взрыв прогремел в Харькове - СМИ
В Харькове прогремел взрыв, который заставил власти призвать жителей города оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.
Партизаны обнаружили большую нефтебазу и стоянку военной техники в оккупированном Крыму
Партизаны АТЕШ обнаружили крупную нефтебазу и стоянку военной техники с небольшим количеством техники в Гвардейском районе Симферопольского района в оккупированном Крыму и поделились ее координатами.