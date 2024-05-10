Укрпочта будет продавать с аукциона посылки, которые никто не забрал в течение полугода

В "Укрпочте" заявили, что неврученные в течение шести месяцев посылки будут продавать на аукционах. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.

Детали

Предварительно стартовая цена за каждую такую посылку - 10 гривен, но продавать их будут не поштучно, а паллетами.

Как пояснили в "Укрпочте", продажа невостребованных посылок - международная практика. В частности, это практикуют международные почтовые операторы и логистические компании, такие как Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail и другие.

По словам генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского, ранее неврученные посылки просто уничтожались, но отныне компания получила право их продать и компенсировать расходы на логистику.

Он отметил, что сейчас на складах хранятся десятки тысяч посылок, за которыми никто не пришел в течение полугода.

Начальная цена за каждую невостребованную посылку составляет десять гривен. Посылки объединены в паллеты, которые содержат до 100 единиц, и продаются как один лот. Лоты будут формироваться рандомно, а все посылки будут продаваться нераспакованными с удалением адресной информации. Ни компания, ни потенциальные покупатели до объявления результатов аукциона не будут знать, что они содержат - объясняют в Укрпочте.

Отмечается, что посылки будут продавать в рамках аукционов на площадке Prozorro.Sale. Также для устранения возможности коррупционной составляющей по формированию лотов работники компании не могут участвовать в аукционах.

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Дополнение

В то же время в "Укрпочте" объяснили, что как и раньше, посылки, которые получатель не забрал в течение двух недель будут отправлять к отправителю. Однако если отправитель в течение двух недель не заберет посылку, то она поступит на специально оборудованный склад, где будет храниться полгода.

В течение этого периода и получатель, и отправитель еще имеют право по заявлению получить посылку.

Напомним

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