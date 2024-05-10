Укрпошта продаватиме з аукціону посилки, які ніхто не забрав упродовж пів року
Київ • УНН
Укрпошта продаватиме незатребувані посилки, які не були забрані протягом шести місяців, на аукціонах на сайті Prozorro.Sale
В Укрпошті заявили, що невручені протягом шести місяців посилки продаватиме на аукціонах. Про це йдеться в заяві компанії, передає УНН.
Деталі
Попередньо стартова ціна за кожну таку посилку — 10 гривень, але продаватимуть їх не поштучно, а палетами.
Як пояснили в "Укрпошті", продаж незатребуваних посилок — міжнародна практика. Зокрема, це практикують міжнародні поштові оператори і логістичні компанії, такі як Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та інші.
За словами генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, раніше невручені посилки просто знищувалися, але відтепер компанія отримала право їх продати та компенсувати витрати на логістику.
Він зазначив, що наразі на складах зберігаються десятки тисяч посилок, за якими ніхто не прийшов упродовж пів року.
Початкова ціна за кожну незатребувану посилку становить десять гривень. Посилки об'єднані в палети, які містять до 100 одиниць, і продаються як один лот. Лоти формуватимуться рандомно, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими із видаленням адресної інформації. Ані компанія, ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що вони містять
Зазначається, що посилки продаватимуть у межах аукціонів на майданчику Prozorro.Sale. Також для усунення можливості корупційної складової щодо формування лотів працівники компанії не можуть брати участь в аукціонах.
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Доповнення
Водночас в "Укрпошті" пояснили, що як і раніше, посилки, які отримувач не забрав протягом двох тижнів відправлятимуть до відправника. Проте якщо відправник протягом двох тижнів не забере посилку, то вона поступить на спеціально облаштований склад, де зберігатиметься пів року.
Упродовж цього періоду і отримувач, і відправник ще мають право за заявою отримати посилку.
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