18:30 • 4120 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31 • 6164 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
15:25 • 16580 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 23819 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 16418 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 23776 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 18727 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13172 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 16876 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46 • 11906 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
публикации
Эксклюзивы
Укрытия пока могут вместить только половину населения Украины – МВД

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Министр внутренних дел Клименко сообщил, что 62 тысячи защитных сооружений в Украине могут вместить лишь половину населения. Запущена Коалиция укрытий гражданской защиты для развития и модернизации защитных сооружений.

Укрытия пока могут вместить только половину населения Украины – МВД

Действующая инфраструктура укрытий в Украине способна обеспечить безопасность лишь половины граждан, несмотря на то, что страна находится под постоянной угрозой российских ударов. Об этом сообщил министр внутренних дел Клименко, пишет УНН.

Подробности

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что нынешняя система насчитывает примерно 62 тысячи защитных сооружений, однако этого критически недостаточно, особенно в регионах, приближенных к линии фронта.

Сейчас у нас система укрытий насчитывает около 62 тысяч объектов. Это много, но недостаточно. Они могут вместить лишь половину населения нашего государства. Особенно это ощущается в прифронтовых регионах 

– подчеркнул глава МВД.

По его словам, правительство переходит от планирования к практическим шагам в реформировании системы гражданской защиты.

Сегодня вместе с партнерами и при участии Премьер-министра Юлии Свириденко мы перешли к практическому этапу запуска Коалиции укрытий гражданской защиты – многосторонней инициативы, которая призвана создать в Украине современную и эффективную сеть защитных сооружений 

– заявил Клименко.

Проект предусматривает развитие укрытий нового образца и модернизацию уже имеющихся, чтобы обеспечить украинцам надлежащий уровень безопасности во время воздушных угроз.

Степан Гафтко

Общество
Воздушная тревога
Война в Украине
Министерство внутренних дел Украины
Игорь Клименко
Украина
Киев