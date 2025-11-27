Укрытия пока могут вместить только половину населения Украины – МВД

Действующая инфраструктура укрытий в Украине способна обеспечить безопасность лишь половины граждан, несмотря на то, что страна находится под постоянной угрозой российских ударов. Об этом сообщил министр внутренних дел Клименко, пишет УНН.

Подробности

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что нынешняя система насчитывает примерно 62 тысячи защитных сооружений, однако этого критически недостаточно, особенно в регионах, приближенных к линии фронта.

Сейчас у нас система укрытий насчитывает около 62 тысяч объектов. Это много, но недостаточно. Они могут вместить лишь половину населения нашего государства. Особенно это ощущается в прифронтовых регионах – подчеркнул глава МВД.

По его словам, правительство переходит от планирования к практическим шагам в реформировании системы гражданской защиты.

Женщина перегородила доступ к укрытию в Киеве, потому что сама его обустроила: ее привлекли к ответственности - полиция

Сегодня вместе с партнерами и при участии Премьер-министра Юлии Свириденко мы перешли к практическому этапу запуска Коалиции укрытий гражданской защиты – многосторонней инициативы, которая призвана создать в Украине современную и эффективную сеть защитных сооружений – заявил Клименко.

Проект предусматривает развитие укрытий нового образца и модернизацию уже имеющихся, чтобы обеспечить украинцам надлежащий уровень безопасности во время воздушных угроз.

В одном из районов Киева ограничили доступ к укрытию: правоохранители расследуют инцидент