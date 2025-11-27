Укриття поки що можуть вмістити тільки половину населення України – МВС

$42.300.10
18:30 • 3596 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31 • 5304 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
15:25 • 16089 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 23317 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 16149 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 23481 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 18474 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 13107 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 16814 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
27 листопада, 11:46 • 11858 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto27 листопада, 09:33
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto27 листопада, 11:52
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі14:52
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
15:25
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Сиріл Рамафоса
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Китай
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49
Техніка
Дипломатка
Boeing Starliner
Соціальна мережа
Золото

Укриття поки що можуть вмістити тільки половину населення України – МВС

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Міністр внутрішніх справ Клименко повідомив, що 62 тисячі захисних споруд в Україні можуть вмістити лише половину населення. Запущено Коаліцію укриттів цивільного захисту для розбудови та модернізації захисних споруд.

Укриття поки що можуть вмістити тільки половину населення України – МВС

Чинна інфраструктура укриттів в Україні здатна забезпечити безпеку лише половини громадян, попри те що країна перебуває під постійною загрозою російських ударів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Клименко, пише УНН.

Деталі

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що нинішня система налічує приблизно 62 тисячі захисних споруд, однак цього критично недостатньо, особливо в регіонах, наближених до лінії фронту.

Наразі у нас система укриттів налічує близько 62 тисяч об'єктів. Це багато, але недостатньо. Вони можуть вмістити лише половину населення нашої держави. Особливо це відчувається у прифронтових регіонах 

– наголосив очільник МВС.

За його словами, уряд переходить від планування до практичних кроків у реформуванні системи цивільного захисту.

Жінка перегородила доступ до укриття в Києві, бо сама його облаштувала: її притягнули до відповідальності - поліція25.11.25, 15:17

Сьогодні разом із партнерами та за участі Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко ми перейшли до практичного етапу запуску Коаліції укриттів цивільного захисту – багатосторонньої ініціативи, яка покликана створити в Україні сучасну й ефективну мережу захисних споруд 

– заявив Клименко.

Проєкт передбачає розбудову укриттів нового зразка та модернізацію вже наявних, щоб забезпечити українцям належний рівень безпеки під час повітряних загроз.

В одному з районів Києва обмежили доступ до укриття: правоохоронці розслідують інцидент25.11.25, 09:09

Степан Гафтко

Суспільство
Повітряна тривога
Війна в Україні
Міністерство внутрішніх справ України
Ігор Клименко
Україна
Київ