Укриття поки що можуть вмістити тільки половину населення України – МВС

Чинна інфраструктура укриттів в Україні здатна забезпечити безпеку лише половини громадян, попри те що країна перебуває під постійною загрозою російських ударів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Клименко, пише УНН.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що нинішня система налічує приблизно 62 тисячі захисних споруд, однак цього критично недостатньо, особливо в регіонах, наближених до лінії фронту.

Наразі у нас система укриттів налічує близько 62 тисяч об'єктів. Це багато, але недостатньо. Вони можуть вмістити лише половину населення нашої держави. Особливо це відчувається у прифронтових регіонах

За його словами, уряд переходить від планування до практичних кроків у реформуванні системи цивільного захисту.

Сьогодні разом із партнерами та за участі Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко ми перейшли до практичного етапу запуску Коаліції укриттів цивільного захисту – багатосторонньої ініціативи, яка покликана створити в Україні сучасну й ефективну мережу захисних споруд