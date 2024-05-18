"Укрэнерго" может отключать электроэнергию в Харьковской и Полтавской областях для проведения ремонтов после российских обстрелов

19 мая отключать свет для промышленности и потребителей планируют только в Харьковской и Полтавской областях, из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба НЭК Укрэнерго, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в течение суток 19 мая возможны отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей в Харьковской и Полтавской областях.

Как отметили в "Укрэнерго", это связано с аварийно-восстановительными работами на энергообъектах, которые пострадали от российских обстрелов 18 мая.

В других регионах отключений не прогнозируют.

На следующей неделе ситуация с электроснабжением может быть действительно значительно легче - Укрэнерго