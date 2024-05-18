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"Укренерго" може відключати електроенергію у Харківській та Полтавській областях для проведення ремонтів після російських обстрілів

"Укренерго" може відключати електроенергію у Харківській та Полтавській областях для проведення ремонтів після російських обстрілів

Київ • УНН

 • 27423 перегляди

19 травня відключення електроенергії заплановані лише в Харківській та Полтавській областях у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах енергетики, пошкоджених внаслідок російських обстрілів 18 травня.

19 травня відключати світло для промисловості та споживачів планують тільки у Харківській та Полтавській областях, через ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба НЕК Укренерго, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що протягом доби 19 травня можливі відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів у Харківській та Полтавській областях.

Як зазначили в "Укренерго", це повʼязано з аварійно-відновлювальними роботами на енергообʼєктах, які постраждали від російських обстрілів 18 травня.

В інших регіонах відключень не прогнозують.

На наступному тижні ситуація з електропостачанням може бути дійсно значно легшою – Укренерго16.05.24, 14:40 • 20176 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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