"Укренерго" може відключати електроенергію у Харківській та Полтавській областях для проведення ремонтів після російських обстрілів
Київ • УНН
19 травня відключення електроенергії заплановані лише в Харківській та Полтавській областях у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах енергетики, пошкоджених внаслідок російських обстрілів 18 травня.
19 травня відключати світло для промисловості та споживачів планують тільки у Харківській та Полтавській областях, через ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба НЕК Укренерго, пише УНН.
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Повідомляється, що протягом доби 19 травня можливі відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів у Харківській та Полтавській областях.
Як зазначили в "Укренерго", це повʼязано з аварійно-відновлювальними роботами на енергообʼєктах, які постраждали від російських обстрілів 18 травня.
В інших регіонах відключень не прогнозують.
На наступному тижні ситуація з електропостачанням може бути дійсно значно легшою – Укренерго16.05.24, 14:40 • 20176 переглядiв