Украинцы будут есть больше свинины - прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. К 2027 году потребление мяса в Украине вырастет до 45,8 кг в год, в расчете на одного человека. Об этом рассказал старший экономист инвестиционного департамента Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Дмитрий Приходько, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации "Свиноводы Украины".
По его словам, почти треть от общего потребления мяса украинцами в 2027 году составит свинина. Это - 14,3 кг в год, уточнил Приходько.
"В то время, как в 2017 году украинцы потребляли не более 10 кг свинины в год на одного человека", - рассказал он.
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Эксперт также спрогнозировал, что мировое потребление мяса к 2027 году вырастет на 45 млн тонн - до 367 млн тонн в год.
"В то время, как в 2017 году эта цифра составляла 323 тонны. И в течение этого времени свинина будет занимать одну из лидирующих позиций по количеству потребления и составит около 37% от всего количества потребленного мяса в мире", - уточнил Приходько.
Сообщается, что лидером по потреблению свинины в 2027 году, согласно прогнозам, станет, Вьетнам. Жители страны будут есть больше 35 кг свинины в расчете на одного человека.
На втором месте - Китай, ему пророчат потребления около 33 кг свинины на одного человека.
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Замыкают тройку лидеров страны ЕС, которые в 2027 году будут потреблять не более 30 кг свинины в расчете на одного человека, рассказали в АСУ.
Как писал УНН, по словам депутата Сергея Тригубенко, свинина в Украине стоит дороже, чем в странах ЕС.
Эксперты связывают такую отрицательную динамику, в частности, и с вирусом АЧС, который продолжает поражать отечественные фермерские хозяйства.
Кроме того, сегодня украинцы едят в три раза меньше свинины, чем жители ЕС.